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Blik rusza za granicę. "Nie możemy pozwolić, by pociąg odjechał"

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telefon, bankomat, smartfon
Dariusz Mazurkiewicz: wiele rynków nam tego zazdrości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Jeszcze w tym roku co najmniej trzy duże banki rumuńskie wdrożą technologię polskiego systemu płatności mobilnych Blik - poinformował w rozmowie z Reutersem prezes Polskiego Standardu Płatności (PSP) Dariusz Mazurkiewicz. Słowacja ma natomiast odegrać kluczową rolę w rozwoju blika w strefie euro.

Według Mazurkiewicza proces integracji może potrwać od kilku miesięcy do nawet półtora roku. Dodał, że część rumuńskich banków koncentruje się obecnie na rozwoju lokalnego systemu płatności RoPay, co może mieć wpływ na tempo wdrożeń.

Blik, obsługiwany przez PSP i będący wspólnym przedsięwzięciem największych polskich banków - w tym PKO BP, mBanku, ING Banku Śląskiego oraz Erste Bank Polska - pozostaje najpopularniejszym systemem płatności mobilnych w Polsce.

Czytaj też: Płatności Blikiem rosną. Transakcje przekroczyły 110 miliardów złotych

Blik za granicą

Słowacja ma pełnić kluczową rolę w rozwoju blika w strefie euro. PSP umacnia tam swoją obecność po przejęciu lokalnej platformy płatniczej i rozpoczęciu współpracy z wiodącym słowackim bankiem - Tatra banka. Spółka współpracuje również z innymi słowackimi instytucjami finansowymi, w tym z VUB.

Po wejściu na rynki Rumunii i Słowacji blik planuje dalszą ekspansję, zarówno w kierunku Węgier, jak i kolejnych państw, takich jak Austria i Czechy.

- Chcemy zbudować silną pozycję w regionie i nie możemy pozwolić, by pociąg odjechał ze stacji - podkreślił Mazurkiewicz podczas panelu na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie, ostrzegając przed oddaniem rynku płatności globalnym gigantom technologicznym, takim jak Apple czy Google.

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Współpraca blika z Erste

PSP rozwija również współpracę z austriacką grupą Erste, która niedawno została akcjonariuszem blika poprzez swoje udziały w Erste Bank Polska. Erste jest także właścicielem największego banku na Słowacji - Slovenskiej sporitelni. Integracja blika z platformą bankowości cyfrowej Erste o nazwie George mogłaby znacząco ułatwić ekspansję na inne rynki, na których działa ta grupa.

W ubiegłym roku za pośrednictwem blika przetworzono 2,9 miliarda transakcji, a system zakończył 2025 rok z 20,7 miliona aktywnych użytkowników.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
Blik
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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