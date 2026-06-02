Rynki Blik rusza za granicę. "Nie możemy pozwolić, by pociąg odjechał" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Dariusz Mazurkiewicz: wiele rynków nam tego zazdrości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według Mazurkiewicza proces integracji może potrwać od kilku miesięcy do nawet półtora roku. Dodał, że część rumuńskich banków koncentruje się obecnie na rozwoju lokalnego systemu płatności RoPay, co może mieć wpływ na tempo wdrożeń.

Blik, obsługiwany przez PSP i będący wspólnym przedsięwzięciem największych polskich banków - w tym PKO BP, mBanku, ING Banku Śląskiego oraz Erste Bank Polska - pozostaje najpopularniejszym systemem płatności mobilnych w Polsce.

Czytaj też: Płatności Blikiem rosną. Transakcje przekroczyły 110 miliardów złotych

Blik za granicą

Słowacja ma pełnić kluczową rolę w rozwoju blika w strefie euro. PSP umacnia tam swoją obecność po przejęciu lokalnej platformy płatniczej i rozpoczęciu współpracy z wiodącym słowackim bankiem - Tatra banka. Spółka współpracuje również z innymi słowackimi instytucjami finansowymi, w tym z VUB.

Po wejściu na rynki Rumunii i Słowacji blik planuje dalszą ekspansję, zarówno w kierunku Węgier, jak i kolejnych państw, takich jak Austria i Czechy.

- Chcemy zbudować silną pozycję w regionie i nie możemy pozwolić, by pociąg odjechał ze stacji - podkreślił Mazurkiewicz podczas panelu na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie, ostrzegając przed oddaniem rynku płatności globalnym gigantom technologicznym, takim jak Apple czy Google.

Współpraca blika z Erste

PSP rozwija również współpracę z austriacką grupą Erste, która niedawno została akcjonariuszem blika poprzez swoje udziały w Erste Bank Polska. Erste jest także właścicielem największego banku na Słowacji - Slovenskiej sporitelni. Integracja blika z platformą bankowości cyfrowej Erste o nazwie George mogłaby znacząco ułatwić ekspansję na inne rynki, na których działa ta grupa.

W ubiegłym roku za pośrednictwem blika przetworzono 2,9 miliarda transakcji, a system zakończył 2025 rok z 20,7 miliona aktywnych użytkowników.

OGLĄDAJ: TVN24