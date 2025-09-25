Logo TVN24
Rynki

Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"

shutterstock_2187160023
Domański następcą Tuska? "Akurat takich spekulacji nie słyszałem"
Źródło: TVN24
Nie wstrzymanie, ale doprecyzowanie. Andrzej Domański tłumaczy wstrzymanie prac nad projektem ustawy umożliwiającej połączenie PZU z Pekao. - Ministerstwo Finansów chce doprecyzować kwestie techniczne - poinformował szef resortu. Przyjęcie go przez rząd jest planowane na IV kw. 2025 r.

- Nie wycofujemy projektu. To, o co prosimy, to jeszcze trochę czasu z uwagi na konieczność doprecyzowania technicznych spraw nim ten projekt trafi na Komitet Stały Rady Ministrów - powiedział PAP Biznes Domański.

Wcześniej na stronach rządowych podano, że minister finansów i gospodarki prosi o wstrzymanie prac nad projektem ustawy, mającym umożliwić połączenie części PZU z Pekao SA.

Połączenie PZU i Pekao

Przygotowane przez MF propozycje związane są z planowaną fuzją PZU i Banku Pekao. Wskazują na to zapisane w nich zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt zakłada, że banki będą mogły łączyć się z instytucjami niebędącymi bankami, jeśli są z tej samej grupy. Uregulowano też podział firm ubezpieczeniowych.

"W związku z ogłoszonym przez PZU SA i Bank Pekao SA w dniu 1 czerwca 2025 r. memorandum o współpracy proponuje się ujęcie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wykazie spółek, w których nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 13 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zmiana ta jest uzasadniona potencjalnym połączeniem ww. spółek, jak i skalą działalności spółki Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna" – wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja

Z kraju

Co jest w projekcie ustawy?

Projektowane regulacje przewidują, że do Prawa bankowego wprowadzone byłyby m.in. zapisy, na mocy których bank będzie mógł się połączyć nie tylko z innym bankiem lub z instytucją kredytową, ale także z "należącą do tej samej grupy co bank spółką akcyjną niebędącą bankiem". Przy czym, jak wskazano w uzasadnieniu, bank nie musi być podmiotem dominującym takiej spółki, po prostu musi być spółką „co do zasady objętą tym samym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym”. W projekcie zaproponowano także regulacje, które pozwolą Komisji Nadzoru Finansowego kontrolować proces takiej fuzji i odmówić wydania zezwolenia na takie połączenie, jeżeli "prowadziłoby to do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku".

Projektowana ustawa zakłada także zmiany w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Chodzi o wprowadzenie do niej przepisów dotyczących podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, co ma m.in. umożliwić sprawowanie skutecznego nadzoru nad nimi przez KNF.

Projekt przewiduje, że podział zakładów ubezpieczeń i reasekuracji będzie możliwy tylko wtedy, jeśli prowadzą one działalność w formie spółek akcyjnych. Poza tym będą możliwe tylko dwie możliwości podziału – poprzez wydzielenie lub przez wyodrębnienie. W przypadku podziału zakładu ubezpieczeń spółkami przejmującymi dzielone podmioty mogą być "krajowy zakład ubezpieczeń albo spółka akcyjna, której akcjonariuszem jest krajowy zakład ubezpieczeń dzielony".

Andrzej Klesyk
Spółka odwołuje, ministerstwo argumentuje. Klesyk żegna się z PZU
Najnowsze
shutterstock_2490662289
Czy OKI jest OK? "Czują się wyłączeni z tego systemu"
Z kraju
Ks. Tadeusz Rydzyk
Odszkodowanie dla Lux Veritatis. Trwa śledztwo
Z kraju

Połączenie PZU z Pekao

Na przełomie lipca i sierpnia MF przygotował projekt ustawy mający na celu umożliwienie planowanego połączenia części PZU SA z Pekao SA.

W projekcie zapisano m.in, że w przypadku, gdy przejmującym jest bank krajowy połączenie może być dokonane wyłącznie przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki na bank przejmujący, za udziały albo akcje, które bank przejmujący wydaje członkom albo akcjonariuszom przejmowanej spółki.

pc

Andrzej Domański

pc
PZU i Pekao podpisały na początku czerwca memorandum o współpracy dotyczące reorganizacji grupy, a w efekcie podziału PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz spółki zależnej prowadzącej działalność operacyjną. Następnie spółka holdingowa PZU zostanie połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym.

W środę rada nadzorcza PZU powierzyła obowiązki prezesa spółki Bogdanowi Benczakowi.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

