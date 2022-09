Największy polski bank kupił akcje Orlenu. Jest umowa ze Skarbem Państwa

czytaj dalej

Na warszawskiej giełdzie obserwowane są duże spadki. WIG20 od początku tego roku stracił ponad 39 procent, a internauci - odnosząc się do odczytu indeksu (poniżej 1410 punktów) - piszą o Grunwaldzie, nawiązując do roku słynnej bitwy. - Póki sytuacja geopolityczna nie będzie jasna, to nie będziemy mieli znaczącej poprawy - ocenił w rozmowie z TVN24 BiS Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.