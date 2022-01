PGNiG uzyskało cztery nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

czytaj dalej

We wtorek w Warszawie odbyła się 19 tura polsko-czeskich rozmów w sprawie Turowa . - To, co mogłyśmy na naszym poziomie ustalić, to wszystko ustaliłyśmy - powiedziała w Radiowej Jedynce minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odnosząc się do rozmów z czeską minister środowiska Anną Hubaczkovą w sprawie kopalni Turów. Polska minister zapewniła, że "Polska jest gotowa podpisać tę umowę nawet dziś". Ustalenia będą teraz analizowane przez czeską stronę