Ostrożny optymizm na rynku. "To będą obserwować inwestorzy"

Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie
Źródło: TVN24
Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów wśród głównych indeksów, a S&P 500 ustanowił nowy historyczny rekord. Uwagę przyciągają zarówno nadchodzące posiedzenie Fed, jak i publikacje wyników czterech spółek z Wielkiej Siódemki - Microsoftu, Tesli, Apple i Meta Platforms. Choć wciąż pojawiają się pytania o realne zyski z inwestycji w sztuczną inteligencję, entuzjazm wokół tej technologii nadal napędza nastroje.
  • Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,83 proc. i wyniósł 49.003,41 pkt.
  • S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,41 proc. i wyniósł 6.978,60 pkt.
  • Nasdaq Composite zwyżkował o 0,91 proc. do 23.817,1 pkt.
  • Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,26 proc. do 2.666,7 pkt.
  • Indeks VIX rośnie o 1,24 proc. do 16,35 pkt.

Umiarkowany entuzjazm na Wall Street

Prezydent Donald Trump poinformował w poniedziałek o podwyższeniu ceł na towary, m.in. samochody, z Korei Południowej z 15 do 25 proc., oskarżając Seul o niewywiązywanie się z umowy z USA.

UnitedHealth spadł o 20 proc. po tym, jak administracja Trumpa zasugerowała jedynie niewielką podwyżkę stawek płatności dla ubezpieczycieli Medicare. Akcje firm Humana i CVS spadają odpowiednio o 16 proc. i 11 proc.

Akcje Micron Technology zyskały 5 proc. w związku z planami rozszerzenia produkcji układów pamięci w Singapurze przez zainwestowanie 24 mld USD w ciągu najbliższej dekady.

Akcje United Parcel Service wzrosły niespełna 1 proc. po tym jak firma zaprognozowała wyższe od oczekiwań przychody w 2026 roku.

General Motors zyskał prawie 9 proc. Koncern odnotował wyższy od oczekiwań zysk bazowy w czwartym kwartale.

Akcje JetBlue Airways spadły prawie 7 proc. po odnotowaniu większej niż oczekiwano kwartalnej straty. Akcje linii lotniczych znalazły się pod presją z powodu masowych odwołań lotów w związku z burzą śnieżną we wschodniej części USA.

Akcje spółki Salesforce spadły niespełna 1 proc., chociaż armia amerykańska przyznała spółce kontrakt o wartości 5,6 mld USD.

Czytaj też: Trump i giełda. Najgorszy start od 20 lat

Trwa oczekiwanie na wyniki gigantów

Meta, Microsoft i Tesla opublikują w środę raporty o wynikach kwartalnych. W czwartek wyniki przedstawi Apple. Akcje tych spółek zyskiwały na wartości.

- Wszyscy oglądają wszystko, co daje wgląd w narrację o [sztucznej inteligencji - red.] - powiedział Thomas Martin, starszy menedżer portfela w Globalt Investments, dodając, że inwestorzy skupią się na poziomie wydatków kapitałowych firm oraz na wszystkim, co związane z monetyzacją AI.

- Wszystko będzie dotyczyć komentarzy na ten temat, oprócz kwoty, którą wydadzą, zarówno na linię inwestycyjną, jak i operacyjną - dodał.

Pod koniec zeszłego roku obawy dotyczące naciągniętych wycen odbijały się negatywnie na akcjach kluczowych firm w branży AI, co obciążało szerszy rynek, gdy obawy o możliwość powstania bańki technologicznej wzrosły. Martin uważa, że choć pozostają pytania dotyczące tej technologii, takie jak zwrot z inwestycji, apetyt inwestorów będzie trwał - przynajmniej przez najbliższe kilka lat.

- AI nie zniknie. Budowanie centrów danych nie zniknie. Użycie tego, użycie modeli, pojawienie się agentów, robotyki itd. — to wszystko będzie kontynuować swoją ścieżkę odkryć - powiedział.

- Inwestorzy chcą, aby pieniądze napływały do ekosystemu AI z zewnątrz, czyli od użytkowników końcowych, przedsiębiorstw i firm zewnętrznych. Do czasu przyspieszenia popytu, część infrastruktury może stać się przestarzała, co oznacza, że część dzisiejszych nakładów inwestycyjnych może zostać zmarnowana. Właśnie to będą uważnie obserwować inwestorzy, patrząc na nadchodzące wyniki finansowe: czy pozostaną przy inwestycjach, czy zrealizują zyski - powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka rynkowa w Swissquote.

Jerome Powell
Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"
Ze świata
Donald J. Trump
Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"
Ze świata
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski

Ceny nieruchomości w górę

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w styczniu do 84,5 pkt. z 94,2 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 89,1 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 91 pkt.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w listopadzie o 1,4 proc. rdr, a w ujęciu mdm wzrósł o 0,5 proc. Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie rdr o 1,2 proc., a w ujęciu mdm wzrośnie o 0,2 proc. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 0,4 proc. rdr, po korekcie oraz o 1,3 proc. mdm.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, w listopadzie wzrósł o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podała FHFA. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,3 proc. mdm. Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,4 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty zwyżkują o 3,03 proc. do 62,47 za baryłkę, a marcowe futures na Brent rosną o 3,05 proc. do 67,59 USD/b.

pc

pc
Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Wall StreetUSA
