Orlen przejmuje Energę

331 313 082 akcje kupione przez Orlen stanowią ok. 80 proc. kapitału zakładowego i ok. 85 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Energi.

"Z punku widzenia Skarbu Państwa to dobry interes"

Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie

Na początku grudnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży wszystkich akcji Energi po 7 zł za sztukę. Jednym z warunków wezwania było złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Wzywający zamierzał mieć wszystkie głosy w spółce reprezentowane przez 414 067 114 akcji. W połowie kwietnia PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Energi do 8,35 zł z 7 zł. Zapisy rozpoczęły się 31 stycznia i trwały do 22 kwietnia.