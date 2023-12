Przyjaciółka prezesa PiS odwołana. Kiedy kolejne zmiany w Orlenie?

Po odwołaniu przez ministra aktywów państwowych Janiny Goss, przyjaciółki prezesa PiS, z rady nadzorczej Orlenu, liczy ona ośmiu członków, których powołuje i odwołuje walne zgromadzenie spółki. Najbliższe odbędzie się 6 lutego 2024 roku. To rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.

Statut Orlenu przewiduje także, że uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka rady nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki będących jego własnością oraz, że poszczególni członkowie rady oraz cała rada mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Odwołanie Janiny Gross z rady nadzorczej Orlenu

W środę, jak podał Orlen w raporcie bieżącym, minister aktywów państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, odwołał Janinę Goss ze składu rady nadzorczej spółki trwającej kadencji. "Potwierdzam. Odwołałem Janinę Goss z rady nadzorczej Orlen SA" - oznajmił w środę wieczorem na platformie X (dawniej Twitter) szef resortu aktywów państwowych Borys Budka.

Janina Goss weszła do rady nadzorczej Orlenu 11 stycznia tego roku. Została powołana przez ówczesnego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa. Po jej odwołaniu rada nadzorcza spółki liczy ośmiu członków, których wcześniej powołało walne zgromadzenie.

Najbliższe posiedzenie akcjonariuszy Orlenu - nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołano na 6 lutego przyszłego roku. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. wyrażenia zgody na zbycie 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland z siedzibą w Dębogórzu oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie.

W ogłoszonym planie tego posiedzenia akcjonariuszy Orlenu nie ma punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej Orlen, jednak w przeszłości zdarzało się, że porządek obrad był rozszerzany na wniosek akcjonariuszy, w tym Skarbu Państwa.

Jak wynika z danych publikowanych przez Orlen rada nadzorcza liczy obecnie ośmiu członków. Zasiadają w niej: b. minister Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezes spółki w latach 2015-2018 Wojciech Jasiński jako przewodniczący, a także wiceprzewodniczący Andrzej Szumański, sekretarz Anna Wójcik oraz członkowie: Andrzej Kapała, Roman Kusz, Anna Sakowicz-Kacz, Barbara Jarzembowska i Jadwiga Lesisz.

Zarząd Orlenu

Według statutu Orlenu, rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki, z zastrzeżeniem, że jeden członek zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki, a decyzję o jego odwołaniu podejmuje rada nadzorcza.

W skład zarządu Orlenu, jak zakłada statut spółki, wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie.

30 marca tego roku Daniel Obajtek został powołany na prezesa Orlen na kolejną trzyletnią kadencję. Decyzję o tym podjął ówczesny minister aktywów państwowych, działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa.

Obajtek jest prezesem i dyrektorem generalnym Orlenu od 6 lutego 2018 r. Na stanowisko to został powołany - 5 lutego 2018 r. - przez radę nadzorczą spółki, która wcześniej odwołała z tej funkcji Wojciecha Jasińskiego.

Skład zarządu Orlenu

Obecny skład zarządu Orlenu jest 11-osobowy. Oprócz Obajtka - prezesa zarządu, zasiadają w nim członkowie: Józef Węgrecki - ds. operacyjnych, Piotr Sabat - ds. rozwoju, Patrycja Klarecka - ds. transformacji cyfrowej, Michał Róg - ds. handlu i logistyki, Armen Artwich - ds. korporacyjnycha, Jan Szewczak - ds. finansowych, Adam Burak - ds. komunikacji i marketingu, Krzysztof Nowicki - ds. produkcji i optymalizacji, Iwona Waksmundzka-Olejniczak - ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, Robert Perkowski - ds. wydobycia.

Minister aktywów o przyszłości Obajtka

Minister aktywów państwowych Borys Budka oświadczył w środę, że spodziewa się szybkiej dymisji prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jak dodał, pilnie wyjaśniona zostanie kwestia inwestycji Orlenu w reaktory SMR. Budka zapowiedział również przygotowanie audytu w spółkach Skarbu Państwa.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Ma też sieć stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Grupa Orlen chce jednocześnie rozwijać bezpieczną energetykę jądrową - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Zaktualizowana w lutym tego roku strategia Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniająca jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, przewiduje, że do końca tej dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że aktualnie Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 5,4 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,7 proc. akcji.

Autor:JW

Źródło: PAP