Rynki

Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę

broker, giełda, wall street
Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium
Źródło: TVN24
Amerykańska giełda zareagowała w środę pozytywnie na wstrzymanie dodatkowych ceł na część krajów europejskich. Pierwsze odbicia po wtorkowych spadkach wywołało wcześniejsze ogłoszenie przez Trumpa "ramy przyszłego porozumienia" w sprawie Grenlandii, a także zapewnienia, że nie zamierza użyć siły, aby przejąć tę wyspę.

Giełdy na Wall Street zakończyły środową sesję wzrostami po tym, jak prezydent Donald Trump odwołał nowe cła na Europę, ogłaszając, że osiągnięto porozumienie w sprawie Grenlandii.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,21 proc. i wyniósł 49.077,23 pkt, .S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,16 proc. i wyniósł 6.875,62 pkt., Nasdaq Composite zwyżkował o 1,18 proc. do 23.224,82 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 2,00 proc. do 2.698,08 pkt. Indeks VIX spada o 15,88 proc. do 16,90 pkt.

Rynki reagują na deklaracje Trumpa

Akcje zaczęły rosnąć po tym, jak prezydent powiedział podczas Światowego Forum Ekonomicznego, że nie użyje siły, aby przejąć Grenlandię.

Natomiast poszybowały minuty po tym, jak Trump zamieścił wpis na Truth Social, ogłaszający odejście od zamiaru nałożenia ceł na państwa europejskie wysyłające wojska do Grenlandii i uzgodnienie "ram przyszłego porozumienia" w sprawie wyspy z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

"W oparciu o bardzo produktywne spotkanie, które odbyłem z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte, stworzyliśmy ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a w zasadzie całego regionu Arktyki" - napisał Trump w Truth Social. Jak dodał, "w oparciu o to porozumienie nie będę nakładać ceł, które miały wejść w życie 1 lutego".

"Jeśli to rozwiązanie zostanie wdrożone, będzie to wspaniałe rozwiązanie dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszystkich państw NATO" – dodał Trump w swoim wpisie na portalu Truth Social.

Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują


Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują

Ze świata

Odrobienie spadków

Dzięki ogłoszeniu Trumpa, rynki finansowe odrobiły większość wtorkowych strat. Jeszcze we wtorek jego minister finansów Scott Bessent przekonywał, że wahania te nie miały związku z groźbami Trumpa w sprawie Grenlandii.

Wtorek był najgorszym dniem na Wall Street od października 2025 r. i pierwszą dużą korektą po serii rekordowych notowań. Mimo mniejszej skali spadków, część analityków porównywała reakcję rynków do tej po "Dniu Wyzwolenia" i ogłoszenia wysokich ceł na wszystkie państwa świata. Trump przyznał wówczas, że drastyczny wzrost rentowności obligacji - co wiąże się z wyższym kosztem zadłużenia kraju i kredytów w USA - skłonił go wówczas do zawieszenia ceł.

Jak ocenił w nocie do klientów Neil Wilson, strateg londyńskiego biura maklerskiego Saxo Capital Markets, rynek obligacji jest "jedyną rzeczą silniejszą i bardziej przerażającą niż Trump". "Rynek obligacji jest prawdopodobnie jedyną rzeczą, która powstrzyma Trumpa przed pójściem na całość w sprawie Grenlandii" - przewiduje Wilson.

Nowe porozumienie w sprawie Grenlandii "zadowoli wszystkich"

Prezydent Donald Trump uchylił się w środę w Davos od odpowiedzi na pytanie, czy według ogłoszonego przez siebie porozumienia w sprawie Grenlandii USA obejmą własność nad wyspą. Zaznaczył jednak, że USA otrzymają wszystko, czego chciały i że będzie to "długoterminowa" umowa.

Ogłosił jednak podczas rozmowy z dziennikarzami po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, że nowe porozumienie w sprawie Grenlandii "zadowoli wszystkich" i "da (Ameryce) wszystko, czego chce".

Dopytywany, czy oznacza to również objęcie własności nad wyspą, Trump zrobił kilkusekundową pauzę, po czym odparł: - To długoterminowa umowa. To ostateczna długoterminowa umowa i myślę, że stawia wszystkich w bardzo dobrej pozycji, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i minerały i wszystko inne - powiedział. Dodał, że umowa będzie trwać "wiecznie".

Rutte spotkał się z Trumpem. "Ta kwestia nie pojawiała się w moich dzisiejszych rozmowach"


Rutte spotkał się z Trumpem. "Ta kwestia nie pojawiała się w moich dzisiejszych rozmowach"

TVN24

"Administracja generalnie dostrzega negatywny wpływ na rynek"

Podejście "Sprzedawaj Amerykę", które we wtorek uderzyło w rynki finansowe, odwróciło się w środę. Cena 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła, a ich rentowność spadła po wstrzymaniu ceł przez Trumpa. "Ostatecznie administracja generalnie dostrzega negatywny wpływ na rynek. Myślę, że rynek w pewnym sensie opiera się na przekonaniu, że jeśli za bardzo naciskają na groźby taryfowe i tym podobne, to zaczną się wycofywać" - powiedział Tom Garretson, starszy strateg ds. portfela w RBC Wealth Management, przed wstrzymaniem ceł przez Trumpa.

- Prezydent Trump jest tak nieprzewidywalny i tak szybko zmienia kierunek. Giełda nie zakłada już, że jego deklaracje zostaną wcielone w życie - powiedział Jed Ellerbroek, zarządzający portfelem w Argent Capital Management, w rozmowie z CNBC. - Spór z Europą o Grenlandię doprowadziłby do spadku giełdy znacznie większego niż wczorajsze 2 proc., gdyby inwestorzy rzeczywiście uwierzyli, że to poważny konflikt geopolityczny - dodał.

Akcje spółek technologicznych, takich jak Nvidia i AMD, przewodziły w środę wzrostom na rynku.

Wcześniej w środę europejscy parlamentarzyści zawiesili umowę handlową Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, zawartą w lipcu, w obliczu trwających napięć związanych z cłami w sprawie Grenlandii. Trump ogłosił w weekend, że towary ośmiu państw członkowskich NATO będą objęte 10-procentowymi cłami od 1 lutego – które następnie wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca – do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL

