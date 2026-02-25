Najcenniejsi prezesi warszawskiej giełdy. Są zmiany na podium

Andrzej Domański o wzroście polskiej gospodarki Źródło: TVN24

Przy opracowywaniu zestawienia SEC Newgate bierze się od uwagę: kapitalizację spółki, zmianę kursu akcji, wynik EBITDA (czyli zysk firmy przed odliczeniem odsetek, podatków oraz amortyzacji) oraz kompetencje menedżerskie.

Liderzy rankingu

Najnowsza, dziewiąta edycja zestawienia, o której wynikach jako pierwsza informuje "Rz", wskazuje na istotne przetasowania wśród najwyżej wycenianych szefów spółek notowanych na GPW w Warszawie. Po raz trzeci z rzędu liderem rankingu został Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska. Na podium znaleźli się także Marek Piechocki, współzałożyciel LPP, oraz Andrzej Szydło, były już prezes KGHM, który został odwołany z końcem stycznia br.

W pierwszej dziesiątce pojawił się również Dariusz Miłek - twórca CCC (obecnie Modivo) jest wyceniany na 507,2 mln zł. To również on odnotował najwyższą w rankingu wycenę w stosunku do wartości firmy, sięgającą 5,6 proc.

W zestawieniu nie zabrakło również kobiet, jednak w pierwszej 30-tce znalazły się zaledwie dwie. Jak zauważa "Rzeczpospolita", wyraźny skok w rankingu - z 10. na 5. pozycję - odnotowała Elżbieta Czetwertyńska, wyceniana na 580,6 mln zł. Czetwertyńska od 2021 r. stoi na czele banku Citi Handlowy. Drugą z nich jest debiutująca na 8. miejscu Liudmila Climoc - wyceniana na 373,2 mln zł szefowa Orange Polska.

W pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych prezesów spółek na GPW znaleźli się (wycena w milionach złotych):

Michał Gajewski - Santander Bank Polska - 2249,5 Marek Piechocki - LPP - 1111,0 Andrzej Szydło - KGHM - 1027,1 Przemysław Gdański - BNP Paribas Bank Polska - 619,5 Elżbieta Czetwertyńska - Bank Handlowy - 580,6 Dariusz Miłek - CCC - 507,7 Joao Jorge - Millennium Bank - 480,2 Ludmila Climoc - Orange Polska - 373,2 Adam Góral - Asseco Poland - 364,4 Artur Popko - Budimex - 361,4

Okres gospodarczego przyspieszenia

Łączna wartość pierwszej trójki zestawienia wynosi niemal 4,4 mld zł. To spadek o prawie jedną trzecią w stosunku do ubiegłego roku. "Rz" wyjaśnia, że regres wynika głównie z zaplanowanych sukcesji i odejścia z giełdy dwóch wysoko ocenianych menedżerów: Brunona Bartkiewicza z ING Banku Śląskiego oraz Roya Perticucciego z Allegro, których wspólna wycena opiewała wcześniej na 3,8 mld zł. Roszady objęły również dalsze miejsca.

Mimo to autorzy badania wskazują na poprawę sytuacji w polskiej gospodarce. Zaznaczają, że objęty analizą okres od kwietnia 2024 do czerwca 2025 roku, "charakteryzował się wyraźnym przyspieszeniem gospodarczym oraz rosnącą aktywnością inwestorów na rynku kapitałowym".

"Polska gospodarka osiągnęła najwyższe tempo wzrostu od trzech lat, a warszawska giełda odnotowała wysokie obroty i kolejne udane oferty publiczne, umacniając swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzyjały temu m.in. obniżki stóp procentowych, powrót inflacji do celu oraz rosnąca atrakcyjność instrumentów długoterminowych" - czytamy w opisie raportu.

Prezesi spółek Skarbu Państwa

W poprzednim zestawieniu nie brano pod uwagę prezesów spółek Skarbu Państwa, ponieważ nie spełniali warunku sprawowania funkcji przez co najmniej 15 miesięcy. Tym razem zostali już uwzględnieni.

Jak wskazał cytowany przez "Rz" Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz w BM Banku Millennium, istotną część GPW stanowią spółki z udziałem Skarbu Państwa. W ich przypadku częste zmiany prezesów sprzyjają krótkoterminowości i podporządkowaniu strategii celom właścicielskim lub branżowym. W efekcie rola prezesa jest realna, ale mocno uwarunkowana właścicielem.

Oprócz Andrzeja Szydło, w rankingu pojawili się również inni prezesi spółek Skarbu Państwa, w tym: Grzegorz Lot z Tauronu (miejsce 11.), Grzegorz Kinelski z Enei (miejsce 15.) oraz Tomasz Bardziłowski reprezentujący GPW (miejsce 26.).

Opracował Wiktor Knowski/ams