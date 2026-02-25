Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Najcenniejsi prezesi warszawskiej giełdy. Są zmiany na podium

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Andrzej Domański o wzroście polskiej gospodarki
Źródło: TVN24
Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski już po raz trzeci z rzędu zajął pierwsze miejsce w zestawieniu najwyżej wycenianych menedżerów spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych - informuje "Rzeczpospolita". Choć pozycja lidera została niezmieniona, w samej czołówce rankingu doszło do istotnych przetasowań.

Przy opracowywaniu zestawienia SEC Newgate bierze się od uwagę: kapitalizację spółki, zmianę kursu akcji, wynik EBITDA (czyli zysk firmy przed odliczeniem odsetek, podatków oraz amortyzacji) oraz kompetencje menedżerskie.

"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"

Wiktor Knowski

Liderzy rankingu

Najnowsza, dziewiąta edycja zestawienia, o której wynikach jako pierwsza informuje "Rz", wskazuje na istotne przetasowania wśród najwyżej wycenianych szefów spółek notowanych na GPW w Warszawie. Po raz trzeci z rzędu liderem rankingu został Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska. Na podium znaleźli się także Marek Piechocki, współzałożyciel LPP, oraz Andrzej Szydło, były już prezes KGHM, który został odwołany z końcem stycznia br.

W pierwszej dziesiątce pojawił się również Dariusz Miłek - twórca CCC (obecnie Modivo) jest wyceniany na 507,2 mln zł. To również on odnotował najwyższą w rankingu wycenę w stosunku do wartości firmy, sięgającą 5,6 proc.

W zestawieniu nie zabrakło również kobiet, jednak w pierwszej 30-tce znalazły się zaledwie dwie. Jak zauważa "Rzeczpospolita", wyraźny skok w rankingu - z 10. na 5. pozycję - odnotowała Elżbieta Czetwertyńska, wyceniana na 580,6 mln zł. Czetwertyńska od 2021 r. stoi na czele banku Citi Handlowy. Drugą z nich jest debiutująca na 8. miejscu Liudmila Climoc - wyceniana na 373,2 mln zł szefowa Orange Polska.

W pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych prezesów spółek na GPW znaleźli się (wycena w milionach złotych):

  1. Michał Gajewski - Santander Bank Polska - 2249,5
  2. Marek Piechocki - LPP - 1111,0
  3. Andrzej Szydło - KGHM - 1027,1
  4. Przemysław Gdański - BNP Paribas Bank Polska - 619,5
  5. Elżbieta Czetwertyńska - Bank Handlowy - 580,6
  6. Dariusz Miłek - CCC - 507,7
  7. Joao Jorge - Millennium Bank - 480,2
  8. Ludmila Climoc - Orange Polska - 373,2
  9. Adam Góral - Asseco Poland - 364,4
  10. Artur Popko - Budimex - 361,4
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zyski państwowego giganta wzrosły. "Za nami doskonały rok"

Zyski państwowego giganta wzrosły. "Za nami doskonały rok"

Z kraju
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki

Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki

Ze świata

Okres gospodarczego przyspieszenia

Łączna wartość pierwszej trójki zestawienia wynosi niemal 4,4 mld zł. To spadek o prawie jedną trzecią w stosunku do ubiegłego roku. "Rz" wyjaśnia, że regres wynika głównie z zaplanowanych sukcesji i odejścia z giełdy dwóch wysoko ocenianych menedżerów: Brunona Bartkiewicza z ING Banku Śląskiego oraz Roya Perticucciego z Allegro, których wspólna wycena opiewała wcześniej na 3,8 mld zł. Roszady objęły również dalsze miejsca.

Mimo to autorzy badania wskazują na poprawę sytuacji w polskiej gospodarce. Zaznaczają, że objęty analizą okres od kwietnia 2024 do czerwca 2025 roku, "charakteryzował się wyraźnym przyspieszeniem gospodarczym oraz rosnącą aktywnością inwestorów na rynku kapitałowym".

"Polska gospodarka osiągnęła najwyższe tempo wzrostu od trzech lat, a warszawska giełda odnotowała wysokie obroty i kolejne udane oferty publiczne, umacniając swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzyjały temu m.in. obniżki stóp procentowych, powrót inflacji do celu oraz rosnąca atrakcyjność instrumentów długoterminowych" - czytamy w opisie raportu.

Prezesi spółek Skarbu Państwa

W poprzednim zestawieniu nie brano pod uwagę prezesów spółek Skarbu Państwa, ponieważ nie spełniali warunku sprawowania funkcji przez co najmniej 15 miesięcy. Tym razem zostali już uwzględnieni.

Jak wskazał cytowany przez "Rz" Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz w BM Banku Millennium, istotną część GPW stanowią spółki z udziałem Skarbu Państwa. W ich przypadku częste zmiany prezesów sprzyjają krótkoterminowości i podporządkowaniu strategii celom właścicielskim lub branżowym. W efekcie rola prezesa jest realna, ale mocno uwarunkowana właścicielem.

Oprócz Andrzeja Szydło, w rankingu pojawili się również inni prezesi spółek Skarbu Państwa, w tym: Grzegorz Lot z Tauronu (miejsce 11.), Grzegorz Kinelski z Enei (miejsce 15.) oraz Tomasz Bardziłowski reprezentujący GPW (miejsce 26.).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP, "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Giełda Papierów Wartościowych
Zobacz także:
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
Od marca nowe przepisy drogowe. Będzie łatwiej stracić prawo jazdy
Moto
Cena miedzi w Londynie odbija się z najniższego poziomu od 4 miesięcy
Ceny miedzi korzystają na chaosie ceł Trumpa
Rynki
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
"Historyczny wynik". Aż siedem polskich startupów
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Teheran, Iran
"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego
Ze świata
Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski - UKRAINA KIJÓW 4. ROCZNICA ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ
Sikorski: będzie pożyczka dla Ukrainy. Węgry zapowiadają blokadę
Ze świata
shutterstock_2044480022
300 milionów do wygrania w Eurojackpot. Polak z milionowym kuponem
Pieniądze
Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem
Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni
Ze świata
pap_20240625_3MC
FedEx żąda zwrotu za cła Trumpa. To może być początek fali pozwów
Ze świata
Wenezuela, ropa, tankowiec
Kończy im się paliwo, na ratunek płynie chiński tankowiec z rosyjską ropą
Ze świata
shutterstock_2682945959
AI zapalnikem kryzysu? Szef jednego z największych banków wskazuje na zagrożenia
Rynki
Korzystanie z telefonu (zdjęcie ilustracyjne)
Milionowe sankcje dla Reddita. Bezprecedensowa decyzja brytyjskiego regulatora
Tech
NYSE
Nvidia pod presją inwestorów. Wyniki firmy testem dla rynku AI
Tech
Andrzej Domański
Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu
Z kraju
Donald Trump ogłasza cła
"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
Maja Piotrowska
Sztokholm, jesień, zima
Cóż, że ze Szwecji. Coraz więcej Polaków wyjeżdża
Dla pracownika
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Nowy sposób walki z bezdomnością zwierząt. Jest decyzja
Z kraju
Bitcoin
Bitcoin w odwrocie. Inwestorzy pełni obaw
Rynki
Donald Trump podpisuje rozporządzenie wprowadzające cła
Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła
Ze świata
Tokio, Japonia
Spór się zaostrza. Chcą powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje"
Ze świata
Viktor Orban w węgierskim parlamencie
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania
Od środy nowe zasady podróży do Wielkiej Brytanii
Turystyka
Teheran, Iran
Oferują drony za złoto i uran
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Wielki problem rodziców. Jak uchronić dziecko przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata?
Jan Sowa
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
Ze świata
Donald Tusk
Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy
TVN24
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
Najnowsze
Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica