Historyczny rekord na polskiej giełdzie. Notowania banków mocno w górę

Indeks mWIG40 zakończył czwartkową sesję na najwyższym poziomie w historii. Z kolei dla WIG20 była to najlepsza sesja od 7 lipca. Indeks pociągnęły w górę przede wszystkim notowania banków.

- Sesję zdominowały banki po dość nerwowej reakcji w środę na podwyżkę stóp procentowych ze strony RPP. Ponieważ jednak nic nie wskazuje na to, żeby cykl podwyżek stóp procentowych został zakończony, a dodatkowo na zaskakująco dużą podwyżkę stóp procentowych zdecydował się w czwartek czeski bank centralny, to inwestorzy wrócili do kupowania akcji banków. I tak jak w środę wypadliśmy słabo na tle rosnących głównych rynków, to w czwartek nadrabialiśmy straty - powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko.

Po otwarciu na poziomie 2.386 pkt. WIG20 regularnie zyskiwał na wartości i ok. 14.30 doszedł do poziomu 2.404 pkt. Ostatnie kilka godzin sesji upłynęło pod znakiem wahań indeksu, z wyraźnie zaznaczoną 15-pkt. falą spadkową ok. 16, związaną z pogorszeniem nastrojów na rynkach zagranicznych.

Ostatecznie WIG20 wzrósł o 2,47 proc. do 2.438,80 pkt., notując najlepszą sesję od 7 lipca. Od maksimum w obecnym trendzie wzrostowym z 12 października indeks dzielą 34 punkty.

Kiedy kończyły się notowania na GPW, niemiecki DAX znajdował się 0,5 proc. na plusie, zmierzając w kierunku rekordu wszech czasów. Amerykański S&P 500 rósł 0,15 proc., a Nasdaq Composite rósł ok. 0,6 proc., notując najwyższą wartość w historii.

- Główne banki centralne nie kwapią się z podwyżkami stóp i sytuacja na głównych rynkach akcji sprzyja wzrostom na GPW. WIG20 powinien dojść do poziomu ostatniego maksimum, ale sprawą otwartą pozostaje czy pokona go z marszu - ocenił Ryczko.

mWIG40 najwyżej w historii, pozostałe indeksy również na plusie

Także pozostałe indeksy GPW zakończyły sesję na plusie. mWIG40 zyskał 2,36 proc. do 5.804,40 pkt. i zakończył sesję najwyżej w historii. Indeks wrócił na rekordową ścieżkę po jednym dniu przerwy.

WIG po wzroście o 2,31 proc. zamknął sesję na poziomie 74.659,51 pkt., a sWIG80 zwyżkował o 1,56 proc. do 21.612,65 pkt.

Obroty akcjami na GPW przekroczyły 1,6 mld zł, z czego 1,22 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Handel zdominowały akcje banków - liderem było Pekao (224,3 mln zł), wyprzedzając PKO BP (199,4 mln zł).

Spośród 15 indeksów branżowych 11 zakończyło sesję na plusie. Ponad 3 proc. zyskały 4 indeksy - WIG.Games, WIG-Banki, WIG-Energia i WIG-Odzież.

mWIG40 stooq.pl

Notowania banków

WIG-Banki w całości wymazał spadkową korektę, którą w sektorze bankowym wywołała podjęta w środę decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu głównej stopy referencyjnej o 75 pb do 1,25 proc. Indeks zamknął sesję najwyżej w historii.

Wśród liderów wzrostów znalazły się akcje PKO BP - kurs poszedł w górę 4,23 proc. do 49,80 zł i znalazł się na poziomie wieloletniego maksimum. Po raz ostatni akcje zakończyły sesję powyżej 50 zł w sierpniu 2008 roku.

Ponad 2-letnie maksimum zanotowały także akcje Santander BP, po wzroście o 4,01 proc. do 380,90 zł.

Po publikacji raportu za trzeci kwartał, w który spółka poinformowała o 631 mln zł zysku netto (+70 proc. rdr, +1,9 proc. w odniesieniu do konsensusu), w górę o 1,69 proc. do 129,5 zł, poszły akcje Pekao.

Do rekordu mWIG40 w głównym stopniu przyczynił się sektor bankowy - akcje mBanku zwyżkowały 8,3 proc. do 570 zł, Handlowy podrożał o 5,03 proc. do 62,60 zł, Millennium poszedł w górę o 4,75 proc. do 9,15 zł, a Alior wzrósł o 3,4 proc. do 65,7 zł.

Akcje mBanku są najdroższe od ponad dekady.

Najskromniejszą zwyżkę zanotowały akcje ING - podrożały o 1,5 proc. do 273 zł. Przed sesją bank poinformował, że w III kwartale zanotował 638,4 mln zł zysku netto. Wynik był o 45 proc. lepszy niż przed rokiem i o 14 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Liderem wzrostów w mWIG40 był Kruk, którego akcje podrożały o 11,37 proc. do 388,0 zł i były najdroższe w historii. Po zamknięciu środowej sesji Kruk poinformował, że jego zysk netto w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 169,8 mln zł i był o 215 proc. wyższy niż przed rokiem. Zysk okazał się o 27 proc. wyższy od konsensusu PAP.

Obroty akcjami mBanku wyniosły 60 mln zł, a w przypadku akcji Aliora i Kruka przekroczyły 30 mln zł.

W sWIG80 liderem wzrostów był Stalprodukt - akcje poszły w górę o 14,9 proc. do 320 zł przy ponad 10 mln zł obrotów.

Niemal 10 proc. podrożały akcje Ryvu po tym jak spółka poinformowała, że Menarini Group otrzymało od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) informację o możliwości nadania statusu leku sierocego dla SEL24/MEN1703 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML).

Autor:/ToL

Źródło: PAP