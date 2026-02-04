Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki
|

Mit nowego złota. "Nie jest to rewolucja"

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Cena bitcoina spada od października
Cena bitcoina spada od października
Źródło: Petr Svancara/CTK/PAP
Bitcoin jest najtańszy od roku, a styczeń był czwartym miesiącem z rzędu spadku notowań najpopularniejszej z kryptowalut. Wcześniej uważany za nowe, cyfrowe złoto, traci na wartości w czasie, gdy inne aktywa zyskują. - Dwaj nobliści z ekonomii uważają, że bitcoin i inne kryptowaluty są warte zero. Też jestem po tej stronie - komentuje Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych z Domu Inwestycyjnego Xelion.Artykuł dostępny w subskrypcji

Od osiągnięcia rekordu na początku października - 125 tys. dolarów za bitcoina - kurs najważniejszej kryptowaluty spada. W środę rano za jeden token trzeba było zapłacić 76 tys. dolarów. To oznacza spadek o 13 proc. tylko w tym roku.

"Financial Times" zwraca uwagę, że zwolennicy kryptowalut od dawna określali bitcoina mianem "cyfrowego złota", wirtualnego odpowiednika tego szlachetnego metalu, i przekonywali, że kryptowaluta stanowi bezpieczną przystań w czasach kryzysu. Teraz - jak wskazał dziennik - jego reputacja legła w gruzach.

Narracja w sprawie bitcoina "wyparowała"

Koncepcja bitcoina jako cyfrowego złota w znaczeniu aktywa utrzymującego wartość - z potencjałem do wzrostów - opierała się na kilku podobieństwach. Po pierwsze ograniczona ilość - zarówno złota do wydobycia, jak i bitcoinów (maksymalnie 21 milionów tokenów). Wiązało się z tym założenie odporności na spadek wartości walut w przypadku obu klas aktywów. Wskazywano także na trwałość, niezniszczalność złota i bitcoina. W przypadku tego drugiego - ze względu na cyfrową postać - chodzi o rozproszone, niezależne rejestry dokumentujące jego posiadanie i transakcje.

Problemem była duża zmienność notowań. Co prawda, jak zauważył Daniel Kostecki, główny analityk rynków finansowych w firmie CMC Markets, pod tym względem złoto wyprzedziło w ostatnim czasie kryptowalutę, jednak na przestrzeni lat to bitcoin był traktowany jako bardziej ryzykowny.

Jednocześnie obecny trend spadkowy pogłębia wątpliwości w sprawie lokowania środków w kryptoaktywa na dłuższy okres.

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2542628065
USA walczą o kluczowe surowce. Vance: chcemy utworzyć blok
Ze świata
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
Ze świata
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
Ze świata
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
Ze świata
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
Z kraju
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
Najnowsze
telefon rece smartphone
Awaria sieci Play
Z kraju
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę
Ze świata
vlkolinec wies slowacja shutterstock_2305080429
Wchodzą na prywatne posesje, zaglądają do okien. "Turystyczne zoo"
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka
Dla seniora
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
Najnowsze
shutterstock_1368500537
Chcieli wiedzieć, kto wyleciał z pracy. Zostali zwolnieni
Tech
nowy jork usa shutterstock_2670566755
Spór o kluczową inwestycję. Administracja Trumpa pozwana
Ze świata
lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_1539445880_1
Koniec shutdownu w USA
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
Pieniądze
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Cena złota odbiła po największym spadku od dekad
Rynki
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
Pieniądze
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Rząd wprowadza nowy zakaz
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica