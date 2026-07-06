Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Gorączka na rynkach. Gwałtowny wzrost

|
Fani Norwegii - MŚ 2026
Mundial 2026: to szóste mistrzostwa świata Leo Messiego
Źródło wideo: Eurosport
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER
Platformy rynków predykcyjnych są na fali i notują rekordowe obroty. Na znaczne ożywienie i większą aktywność inwestorów w dużej mierze wpływa piłkarski mundial, który odbywa się w USA, Kanadzie i Meksyku.

Rynki predykcyjne korzystają z futbolowego szaleństwa. Jak podaje portal CNBC, w czerwcu platforma Kalshi odnotowała obroty w wysokości ponad 31 miliardów dolarów. To wzrost o ponad 70 procent w porównaniu z majem, gdy było 17,9 miliarda dolarów.

Od rozpoczęcia mistrzostw świata 11 czerwca Kalshi każdego dnia notuje wolumeny przekraczające miliard dolarów.

Rynki predykcyjne zyskują na mundialu

Na mundialu zyskują także inne giełdy. Międzynarodowa platforma kontraktów wydarzeniowych Polymarket ustanowiła w czerwcu nowy rekord miesięcznego wolumenu - wartość nominalna obrotów przekroczyła 10,8 miliarda dolarów. To wyraźne odwrócenie spadkowego trendu z kwietnia i maja - podkreśla CNBC.

Z danych Dune Analytics wynika, że na amerykańskiej platformie dzienne wolumeny wzrosły czterokrotnie - z około 50 milionów dolarów w połowie maja do ponad 200 milionów - 20 czerwca. Na Polymarket tygodniowe obroty osiągnęły rekordowe poziomy w związku piłkarskim mundialem - podkreślił CNBC.

Jak działają rynki predykcyjne

Rynki predykcyjne działają jak giełdy - użytkownicy kupują i sprzedają kontrakty "tak" lub "nie" dotyczące przyszłych wydarzeń: od sportu i rozrywki, po politykę i gospodarkę. Cena kontraktu odzwierciedla zbiorową ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia, według uczestników rynku.

ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: CNBC
Tagi:
Mundial 2026Piłka nożna
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Bangkok Tajlandia Molly Tea shutterstock_2678164599
Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów
Ze świata
shutterstock_2477405973
Koniec mitu USA. Polacy wskazali inny kierunek
Z kraju
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
System kaucyjny na fali. Tak robią to Polacy
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
RPP podejmie decyzję o stopach. Nowe prognozy
Z kraju
ropa naftowa baryłka paliwo
OPEC+ odkręca kurek z ropą. Eksport przez Ormuz powoli wraca
Ze świata
Lubiatowo morze plaza Baltyk shutterstock_1485086651
Ogromna moc drzemie na Bałtyku. "Absolutna rewolucja"
Łukasz Figielski
Mark Zuckerberg
Meta wyda fortunę na AI. Zuckerberg już widzi problem
Tech
KLIMATYZACJA
Upały windują ceny. Klienci szturmują sklepy
Ze świata
Gotlandia
Kryzys na popularnej wyspie. Turyści mają zmienić nawyki
Turystyka
Nowy Jork USA
Luksusowy Manhattan odporny na podatek. Ceny blisko historycznych rekordów
Nieruchomości
Upał, gorąco, Warszawa, skwar
Nie tylko klimatyzacja. Lekarz radzi, jak przetrwać kolejną falę upałów
Z kraju
Lotto
Lotto bez głównej wygranej. Kumulacja rośnie
Pieniądze
roboty praca
Projekt "nieludzkich korporacji". To państwo chce zmienić prawo
Tech
shutterstock_2466205459
ZUS może zostać sparaliżowany. Głosowanie trwa do 6 lipca
Z kraju
shutterstock_2360570399
Tysiąc dolarów na start. Kto skorzysta na nowym programie Trumpa?
Ze świata
Trump
Trump "zobaczył, jakie możliwości się przed nim otwierają". Kwota jest ogromna
Maja Piotrowska
Donald Tusk
Polska szykuje drugą elektrownię jądrową. Są dwie preferowane lokalizacje
Z kraju
Donald Trump
Problem polityczny Trumpa. Firmy paliwowe osiągną rekordowe wyniki
Ze świata
Plaża, morze, wakacje, lato
Wakacyjny budżet Polaków. Większość zostanie w kraju
Turystyka
J.D. Vance
Miliony z książki, inwestycji i kryptowalut. Na czym zarabia J.D. Vance?
Ze świata
pap_20131204_0KO
"Ojciec internetu" idzie na emeryturę
Tech
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_2663145499
Wyciek danych z hoteli. "Włamywacze uzyskali dostęp"
Tech
shutterstock_2470127991
"To będzie nowy Tinder dla biznesu i naukowców"
Ze świata
rowery pociag shutterstock_2670720565_1
Pociąg bez klimatyzacji. UOKiK tłumaczy, co mogą zrobić podróżni
Turystyka
Andrzej Duda na Krynicy Forum 2024
Jest reakcja Dudy po krytyce Tuska. "Procedury zadziałały!"
Z kraju
shutterstock_2705588891
"Letnia obsesja w Polsce". Zagraniczne media o polskim fenomenie
Ze świata
Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy w upalne dni
Praca w upał. Resort podał termin wejścia w życie nowych przepisów
Dla pracownika
TANKOWANIE paliwo stacja
Dlaczego paliwa drożeją mimo tańszej ropy? Eksperci wyjaśniają
Moto
Donald Tusk w Sejmie
Premier komentuje doniesienia o ewentualnej dymisji w rządzie
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica