Rynki Gorączka na rynkach. Gwałtowny wzrost Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Mundial 2026: to szóste mistrzostwa świata Leo Messiego Źródło wideo: Eurosport Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rynki predykcyjne korzystają z futbolowego szaleństwa. Jak podaje portal CNBC, w czerwcu platforma Kalshi odnotowała obroty w wysokości ponad 31 miliardów dolarów. To wzrost o ponad 70 procent w porównaniu z majem, gdy było 17,9 miliarda dolarów.

Od rozpoczęcia mistrzostw świata 11 czerwca Kalshi każdego dnia notuje wolumeny przekraczające miliard dolarów.

Rynki predykcyjne zyskują na mundialu

Na mundialu zyskują także inne giełdy. Międzynarodowa platforma kontraktów wydarzeniowych Polymarket ustanowiła w czerwcu nowy rekord miesięcznego wolumenu - wartość nominalna obrotów przekroczyła 10,8 miliarda dolarów. To wyraźne odwrócenie spadkowego trendu z kwietnia i maja - podkreśla CNBC.

Z danych Dune Analytics wynika, że na amerykańskiej platformie dzienne wolumeny wzrosły czterokrotnie - z około 50 milionów dolarów w połowie maja do ponad 200 milionów - 20 czerwca. Na Polymarket tygodniowe obroty osiągnęły rekordowe poziomy w związku piłkarskim mundialem - podkreślił CNBC.

Jak działają rynki predykcyjne

Rynki predykcyjne działają jak giełdy - użytkownicy kupują i sprzedają kontrakty "tak" lub "nie" dotyczące przyszłych wydarzeń: od sportu i rozrywki, po politykę i gospodarkę. Cena kontraktu odzwierciedla zbiorową ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia, według uczestników rynku.