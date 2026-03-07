Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Pesymistyczne prognozy Kataru: ogromna podwyżka i wielkie hamowanie rynków

Saad bin Sherida al-Kaabi
Tydzień konfliktu na Bliskim Wschodzie. Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Minister energii Kataru Saad ibn Szerida al-Kaabi poinformował, że wojna zmusi kraje Zatoki Perskiej do wstrzymania eksportu ropy i gazy w ciągu kilku najbliższych tygodni - donosi "The Financial Times". Polityk oczekuje też, że ceny ropy wzrosną nawet do 150 dolarów za baryłkę.

Katar wstrzymał w poniedziałek, dwa dni po ataku Izraela i USA na Iran, produkcję skroplonego gazu (LNG), ponieważ Teheran rozpoczął odwetowy ostrzał krajów w regionie. Katarski gaz odpowiada za ok. 20 proc. światowej podaży i odgrywa ważną rolę w równoważeniu popytu na paliwo zarówno na rynku azjatyckim, jak i europejskim.

"Ceny energii wzrosną dla wszystkich"

- Oczekujemy, że wszyscy, którzy nie ogłosili jeszcze siły wyższej, zrobią to w ciągu najbliższych kilku dni, jeśli sytuacja będzie się utrzymywać. Wszyscy eksporterzy z regionu Zatoki Perskiej zostaną zmuszeni ogłosić siłę wyższą - powiedział al-Kaabi.

Saad al-Kaabi, minister energii Kataru
Saad al-Kaabi, minister energii Kataru

- Jeśli wojna potrwa kilka tygodni, wpłynie to na wzrost PKB na całym świecie - dodał.

Jak zauważył, ceny energii wzrosną "dla wszystkich".

- Nastąpią niedobory niektórych produktów i reakcja łańcuchowa w fabrykach, które nie będą w stanie dostarczać produktów - oznajmił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Doha Hamad International lotnisko airport - MOHD EDZWAN KAMARUZMAN shutterstock_1485388535_1
Sytuacja podróżnych na Bliskim Wschodzie. Które linie latają?
Turystyka
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Kuwejt ogranicza wydobycie ropy
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
Ze świata

Ceny ropy wysoko w górę

Jednocześnie katarski minister energii podkreślił, że nawet jeśli wojna zakończy się natychmiast, jego kraj będzie potrzebował "tygodni lub miesięcy", by powrócić do normalnego cyklu dostaw.

Według niego ceny ropy mogą osiągnąć 150 dolarów za baryłkę w ciągu dwóch do trzech tygodni, jeśli statki i tankowce nie będą mogły przepływać przez Cieśninę Ormuz - najważniejsza trasa eksportu ropy naftowej na świecie, łącząca największych producentów z Zatoki Perskiej z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: Reuters, "The Financial Times"

Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaKatarIranBliski Wschód
Zobacz także:
Przemysław Czarnek
Czarnek: nie mamy tu OZE, sr-OZE. Mamy nasz węgiel!
Z kraju
rowery salon shutterstock_1493447537
Czekają na wiosnę. "Kiedy nie ma warunków, drzwi sklepów się nie otwierają"
Łukasz Figielski
Andrzej Domański
Ropa i gaz coraz droższe. Minister: widzimy możliwe konsekwencje
Rynki
WARSZAWA MSZ MSIT MON KONFERENCJA
"Około tysiąca osób dziennie". Z samych Emiratów Arabskich
Z kraju
Doha Hamad International lotnisko airport - MOHD EDZWAN KAMARUZMAN shutterstock_1485388535_1
Sytuacja podróżnych na Bliskim Wschodzie. Które linie latają?
Turystyka
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
Ilu Polaków wróciło z Bliskiego Wschodu? Szef kancelarii premiera o liczbach
Turystyka
shutterstock_2306542937
USA zniosą kolejne sankcje? Bessent: przyglądamy się temu
Ze świata
Złoty interes
Doradca prezydenta: jest sposób na zwiększenie zysku NBP ze złota
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Donald Trump
Trump: Kuba wkrótce upadnie
Ze świata
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Kuwejt ogranicza wydobycie ropy
Rynki
GALA
Wybrano zwycięzcę konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Najnowsze
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
PLL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
Giełda nowojorska nurkuje po wpisie Trumpa
Rynki
Władimir Putin
Krok Trumpa, Putin zaciera ręce. "Zła decyzja"
Maja Piotrowska
Peter Szijjarto
Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy
Ze świata
shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
Turystyka
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
Ze świata
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
Z kraju
shutterstock_1372737359
Reagują na blokadę cieśniny Ormuz i obniżają podatek na paliwa
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"
Tech
Lufthansa, samolot Airbus A321
Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony
Ze świata
Orban na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa
Orban idzie krok dalej. "Wstrzymamy tranzyt"
Ze świata
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
Ze świata
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Ludzie wolą uciekać, niż przyjeżdżać"
Alicja Skiba
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
Ze świata
shutterstock_1313210075
Tak rosną ceny na stacjach
Z kraju
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
Ze świata
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tajny plan prezydenta i szefa NBP
Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
Rynki
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica