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Rynki

Zawirowania na rynku ropy. Sygnały są mieszane

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ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Odwołano rozmowy pokojowe USA-Iran w Szwajcarii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ceny ropy wahają się w piątek, ponieważ inwestorzy reagują na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie. Mimo zawartego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, wciąż niepewne jest, czy konflikt zostanie rozwiązany. Piątkowe spotkanie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a z negocjatorami irańskimi w Szwajcarii zostało odwołane.

Około godz. 11.30 czasu polskiego (5.30 na Wschodnim Wybrzeżu USA) cena za baryłkę ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec rosła o 0,9 proc. do 77,29 dolarów.

Dla poroównania, cena Brent na ICE na sierpień spadała o 0,5 proc. do 79,46 dolarów za baryłkę.

Pierwsze transporty przez Ormuz

W czwartek oba benchmarki osiągnęły najniższe poziomy od początku marca, gdy kilka tankowców, w tym trzy statki pod banderą Arabii Saudyjskiej przewożące 6 milionów baryłek ropy, przepłynęło przez cieśninę Ormuz. Miało to miejsce kilka godzin po tym, jak prezydenci Iranu i Stanów Zjednoczonych podpisali tymczasowe porozumienie kończące wojnę.

Analitycy spodziewają się, że umowa pozwoli na uwolnienie na rynki światowe ponad 85 milionów baryłek ropy zatrzymanych w Zatoce Perskiej. Porozumienie obejmuje również zniesienie amerykańskich sankcji na irańską ropę, co dodatkowo zwiększyłoby podaż.

"Rynki wciąż czekają na twarde dowody na to, że ruch tankowców przez cieśninę Ormuz faktycznie się normalizuje, zanim zdecydują się na kolejny spadek cen" - powiedział Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM.

Około jedna piąta światowego transportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego była transportowana cieśniną przed wojną, a analitycy sugerują, że handel może wrócić do normy w nadchodzących miesiącach, jeśli umowa między USA a Iranem zostanie utrzymana.

Przygotowania do wznowienia dostaw

Producenci z Bliskiego Wschodu również przygotowują się do wznowienia eksportu. Koncern Kuwait Petroleum poinformował w czwartek, że zniósł ze skutkiem natychmiastowym wszystkie nakazy siły wyższej wydane podczas wojny.

Zgodnie z powiadomieniem wysłanym przez Abu Dhabi National Oil Co., do którego dotarł Bloomberg, spółka poinformowała klientów o konieczności wznowienia załadunku ropy naftowej z portów w Zatoce Perskiej.

Minister ds. ropy naftowej Iraku Basim Mohammed powiedział, że irackie pola naftowe są gotowe do wznowienia produkcji, a wydobycie będzie stopniowo wracać do normy, przywracając poprzednie poziomy.

Odwołanie podróży do Szwajcarii

Tymczasem Izrael kontynuuje wojnę w Libanie, co rodzi pytania o to, czy porozumienie pokojowe między USA a Iranem zostanie utrzymane.

Kolejnym niepokojącym sygnałem dla rynków było odwołanie przez wiceprezydenta USA J.D. Vance'a zaplanowanej na piątek podróży do Szwajcarii, gdzie miał spotkać się z irańskimi negocjatorami.

Ministerstwo spraw zagranicznych Szwajcarii przekazało, że rozmowy USA i Iranu w górskim kurorcie Buergenstock nie odbędą się, jak planowano w piątek.

Vance powiedział też, że oczekuje, iż umowy będzie przestrzegać również Izrael; ostro potępił wypowiedzi izraelskich ministrów.

"Przez ostatnie trzy miesiące dwie trzecie broni obronnej, która chroniła wasze terytorium, zostało zbudowane przez amerykańskie ręce i opłacone z kieszeni amerykańskich podatników. Problemem Izraela nie jest Donald Trump. Ktokolwiek w Izraelu uważa, że jego największym problemem jest prezydent Stanów Zjednoczonych, powinien się obudzić i poczuć rzeczywistość sytuacji, w jakiej znalazł się ten kraj" - powiedział wiceprezydent USA, dodając, że Waszyngton to jedyny poważny sojusznik jaki pozostał Izraelowi.

Rafineria Gazpromnieftu ostrzelana

Ceny ropy reagują również na sytuację w Rosji. W czwartek po raz drugi w tym tygodniu Moskwa i obwód moskiewski zostały zaatakowane dziesiątkami ukraińskich dronów. Wśród atakowanych celów była należąca do koncernu Gazpromnieft rafineria położona w odległości 15 km od Kremla. Wytwarza paliwo dla armii rosyjskiej, zaspokaja również prawie 40 proc. zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę. Na terenie rafinerii wybuchł pożar.

Według ukraińskiego portalu Ukrainska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina OrmuzWojna w UkrainieRosja
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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