To ma być największe przejęcie w historii branży. Microsoft kupuje producenta "Call of Duty"

Oferta Microsoftu to 95 dolarów (ok. 378 zł) za akcję. To o 45 proc. więcej niż wynosiła wartość walorów Activision na piątkowym zamknięciu. Wcześniej akcje Activision wzrosły o prawie 38 proc. do 65,39 dol. (ok. 260 zł), zanim obrót nimi nie został zatrzymany z powodu ujawnienia informacji o przejęciu - opisał Reuters.