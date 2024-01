Microsoft warty trzy biliony dolarów. To więcej niż PKB Francji

Wartość Microsoftu osiągnęła podczas środowych notowań na amerykańskiej giełdzie poziom trzech bilionów dolarów. To druga po Apple firma, która przekroczyła tę granicę. To więcej niż cały PKB Francji i tuż za PKB Wielkiej Brytanii - podał portal stacji CNN.

Akcje Microsoftu w środę podczas sesji wzrosły do 405,63 dol., co jest najwyższym poziomem w historii koncernu. Na koniec ich wycena nieco spadła, kończąc dzień z wyceną 2,99 bilionów.

Akcje Apple w środę na zamknięciu spadły o 0,35 proc., do 194,50 dol., ale w dalszym ciągu wartość spółki przekracza poziom 3 bilionów dol.

Microsoft warty 3 biliony dolarów

Akcje Microsoftu wzrosły o ponad 7 proc. od początku roku po wzroście o około 40 proc. w roku 2023, głównie z powodu entuzjazmu inwestorów wobec sztucznej inteligencji i jej potencjału do generowania wzrostu dla firmy - wskazał CNN.

Dodał, że w 2023 r. szef firmy Satya Nadella zdecydował się na wielomiliardową inwestycję w sztuczną inteligencję, w tym komercjalizację i dodanie narzędzi AI, takich jak ChatGPT, do swojego pakietu i zrobił to przed rywalami.

Magnificent 7

Analitycy Morgan Stanley stwierdzili, że widzą, że nacisk Microsoftu na sztuczną inteligencję "staje się jeszcze silniejszy" i podnieśli w rekomendacji cenę docelową akcji do 450 z 415 dol. Także analitycy Bank of America podnieśli swój cel do 450 dol. za akcję, przewidując większy wzrost dla firmy z siedzibą w Waszyngtonie w tym kwartale - napisał CNN.