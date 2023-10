Kurs akcji zanurkował w dniu premiery gry

Akcje CI Games zakończyły piątkowe notowania na warszawskim parkiecie spadkiem o ponad 17 procent. Tego dnia miała miejsce premiera kluczowej dla spółki gry Lords of the Fallen.

W czwartek akcje CI Games zostały przecenione o ponad 10 proc., do poziomu 4,50 zł. W piątek kontynuowano wyprzedaż akcji i spółka zakończyła ostatnią sesję w tym tygodniu ze spadkiem o 17,11 proc. Był to największy spadek ze wszystkich spółek z indeksu WIG w trakcie piątkowych notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Dzisiaj premiera gry Lords of the Fallen i dalszy spadek kursu. Czyżby tutaj miał się realizować podobny scenariusz jak w przypadku debiutu Cyberpunka (CD Projekt)?" - wskazywał w porannym komentarzu Marcin Mierzwa, analityk stooq.pl. Chodzi o spadki kursu CD Projektu po wrześniowym debiucie Widma wolności - dodatku fabularnego do Cyberpunka 2077.

Kurs CI Games osiągnął właśnie 6-miesięczne minimum na poziomie 3,73 zł. Papiery spółki zaczęły zniżkować w połowie września i w ciągu miesiąca straciły ponad jedną trzecią wartości.

Premiera gry Lords of The Fallen

W piątek, 13 października miał miejsce debiut gry Lords of The Fallen w wersji na PC i konsole. Z kolei w czwartek zniesiono embargo na recenzje gry. Średnia ocena gry na portalu Opencritic wynosiła tego dnia 79/100 pkt. Grę polecało 76 proc. recenzentów. Z kolei ocena podawana w czwartek przez serwis Metacritic na podstawie 48 recenzji to było 76/100 pkt.

"Lords of The Fallen jest mocną pozycją dla graczy kochających RPG akcji, w tym szczególnie soulslike. To duża, rozbudowana gra, która jest pierwszym prawdziwie next genowym przedstawicielem tego gatunku. Jest również jedną z pierwszych gier AAA na najnowszym silniku Unreal Engine 5" - mówił pod koniec września, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Marek Tymiński. Zapowiadał jednocześnie, że do końca października firma podzieli się pierwszymi danymi o sprzedaży.

Budżet produkcyjny Lords of The Fallen wraz z marketingiem szacowany jest na ponad 200 mln zł.

O CI Games

CI Games to polskie przedsiębiorstwo prowadzące działalność wydawniczą, produkcyjną i dystrybucyjną na globalnym rynku gier wideo. Posiada operacyjne studia w Warszawie, Barcelonie, Bukareszcie i Stanach Zjednoczonych. Firma powstała w 2002 roku.

Akcje CI Games są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto do indeksu WIG20, skupiającego 20 największych spółek z warszawskiego parkietu, należy spółka CD Projekt. Na GPW notowani są też inni producenci gier komputerowych, w tym 11 bit studios, Playway czy Ten Square Games.

