Inflacja w USA

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w maju wzrosły o 3,3 procent w ujęciu rok do roku, a miesiąc do miesiąca wyniosły 0,0 procent - podał w środę amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +3,4 procent rok do roku i +0,1 procent miesiąc do miesiąca.