Zaskakująca decyzja RPP. Jest reakcja na złotym

Polska waluta zareagowała znaczącym umocnieniem na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Po większym niż oczekiwano wzroście stóp procentowych złoty zyskiwał zarówno w relacji do euro, jak i dolara. Później to umocnienie nieco wyhamowało.

RPP podniosła wszystkie stopy procentowe NBP o 1 punkt procentowy. Tym samym stopa referencyjna wzrosła do 4,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,00 proc., stopa depozytowa do 4,00 proc., stopa redyskonta weksli do 4,55 proc., a stopa dyskontowa weksli do 4,60 proc.