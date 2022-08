Polska waluta bez sił na odbicie. "Wróciła ujemna korelacja złotego z dolarem"

"Wróciła ujemna korelacja złotego z dolarem"

- Na EUR/PLN pokonany został poziom 4,70, co otwiera drogę do kontynuacji przynajmniej krótkoterminowego osłabienia złotego. Jeśli jednak spojrzymy na waluty naszego regionu czy nawet globalnie na waluty z EM (emerging markets, czyli rynków rozwijających się - red.), to trendy są na nich podobne. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem globalnym. Trudno jednak znaleźć jakiś jeden czynnik, który zmienił trend na rynku walut EM. Wydaje się, że u podstaw tych trendów stoi rewizja poglądów rynku na temat tempa zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne - powiedział PAP Biznes Budzicki.