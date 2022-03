Trwa ucieczka od polskiej waluty. Euro najdroższe w historii

Polski złoty osłabił się do rekordowo niskich poziomów w stosunku do euro - pisze Reuters. Agencja informacyjna zwraca uwagę, że inwestorzy uciekają do bezpieczniejszych aktywów w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Reuters zwraca uwagę, że w pewnym momencie polska waluta osłabiła się do 4,96 zł w relacji do euro, co jest rekordowym poziomem. Agencja pisze, że w ubiegłym tygodniu polski bank centralny interweniował na rynku walutowym, aby wzmocnić polską walutę.

Po godzinie 11 za jedno euro trzeba było zapłacić 4,97 zł, a za dolara - 4,58 zł. Funt brytyjski kosztuje 6,04 zł, a frank szwajcarski 4,95 zł.

Do tej pory najwięcej za euro trzeba było płacić w roku 2004 - nieco ponad 4,94 zł oraz w roku 2009 - 4,92 zł.

Na zakończenie piątkowych notowań za euro trzeba było płacić 4,89 zł (4,80 zł w piątek rano), za dolara 4,48 zł (4,34 zł w piątek rano), a za franka 4,88 zł (4,73 zł z rana tego dnia). Ekonomiści PKO BP zauważyli, że w zeszłym tygodniu złoty stracił ponad 5 proc. do euro, 8 proc. do dolara i prawie 9 proc. do franka szwajcarskiego.

EUR/PLN

USD/PLN

CHF/PLN

Interwencja NBP

W ubiegłym tygodniu Narodowy Bank Polski interweniował trzy razy, sprzedając rezerwy walutowe na rynku, próbując w ten sposób wpłynąć kurs złotego.

"Do gwałtownej przeceny złotego przyczynił się dalszy wzrost awersji do ryzyka, w związku z eskalacją działań wojennych na Ukrainie, rajd w górę cen surowców energetycznych oraz silne umocnienie dolara w relacji do euro" - wskazywali w porannym komentarzu analitycy PKO BP. W poniedziałek ok. 7.20 kurs euro/dolar wyniósł 1,088. Potem osłabienie euro do dolara było kontynuowane.

EUR/USD

"Oczekujemy, że stopa referencyjna wzrośnie o 50 pkt bazowych do poziomu 3,25 proc. zgodnie z konsensusem ekonomistów. Ważniejszą od samej decyzji powinna być konferencja prezesa NBP, na której spodziewamy się potwierdzenia możliwości użycia kolejnych interwencji na rynku walutowym w celu obrony kursu złotego przed dalszą, gwałtowną deprecjacją. Mniej prawdopodobny jest scenariusz użycia większej podwyżki stóp (rzędu 75-100 pkt bazowych) w celu umocnienia złotego" - ocenili analitycy.

Kiedy złoty przestanie się osłabiać?

Z kolei starszy analityk rynków finansowych w XTB Michał Stajniak pisze, że "złoty jest najtańszy w historii do euro i wiele wskazuje, że może być jeszcze gorzej". Zaznacza, że "mamy jednak podstawy do tego, aby twierdzić, że jest to jedynie chwilowa wyprzedaż".

Ekspert tłumaczy, że osłabienie złotego jest związane przede wszystkim z psychologią, nie tylko ze strony całego społeczeństwa, ale również globalnych instytucji finansowych.

- Polska jest bardzo blisko konfliktu, co powoduje, że instytucje nie interesują się w tym momencie szukaniem okazji do inwestycji w naszym kraju. Z kolei społeczeństwo w obawie przed rozszerzeniem się konfliktu na Zachód, decyduje się na wymianę złotego na bezpieczniejsze waluty, w szczególności dolara, ale również euro, które w zasadzie jest bardzo podobnie zagrożone jak polski złoty - komentuje ekspert.

- Eksperci geopolityczni wskazują, że teoretycznie emocje powinny opaść w perspektywie 6-8 tygodni. Teoretycznie, jeśli Rosja nie zdecyduje się na jakieś dalsze drastyczne kroki, to właśnie do tego czasu powinniśmy oczekiwać powrotu kapitału do Polski i do najbardziej wyprzedanych aktywów - przewiduje.

Ekspert zwraca uwagę, że ratunkiem dla złotego będzie nie tylko deeskalacja konfliktu, ale też mocne działania ze strony Rady Polityki Pieniężnej. - Inflacja jest na tyle duża i perspektywy na jej dalsze wzrosty są wciąż mocne, to powoduje, że podwyżka stóp ze strony RPP na poziomie 50 pb powinna być zagwarantowana, a nie jest wykluczone, że będzie to jeszcze więcej - pisze analityk.

Autor:mp/dap

Źródło: PAP