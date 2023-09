"Przed złotym potencjalnie dość trudny tydzień"

Ekonomiści: kluczowe posiedzenie EBC

Zdaniem ekonomistów nadchodzący tydzień może być wyzwaniem dla złotego. "W czwartek EBC zadecyduje, czy dotychczasowe zacieśnianie monetarne jest wystarczające do zwalczenia inflacji. Podwyżka stóp procentowych , która nie jest rynkowym konsensusem, stanowiłaby o sile euro w relacji do dolara, ale i złotego" - wskazano w porannym raporcie Banku Millennium.

Złoty w całym ubiegłym tygodniu od środowej decyzji RPP osłabił się o ok. 3 proc. do euro i ok. 4 proc. do dolara, przy lekkim korekcyjnym umocnieniu w piątek.