Złoty rośnie w siłę. Ważny poziom przekroczony

- Jest to pewnie dziura budżetowa PiS - ocenił w rozmowie na antenie TVN24 Jarosław Bauc, ekonomista, były minister finansów. Odniósł się również do roli Narodowego Banku Polskiego. - Polityka pieniężna banku centralnego mam wrażenie, że była definiowana na Nowogrodzkiej. Wszystko to, co wydawało się, że służy PiS-owi było przez prezesa Glapińskiego realizowane - stwierdził. Jak dodał, ta polityka wyszła bokiem w postaci bardzo wysokiej inflacji.