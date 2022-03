Frank szybko zyskuje na wartości. Szwajcarski bank centralny "gotowy do interwencji"

Szwajcarski bank centralny poinformował w poniedziałek, że jest gotów do interwencji na rynku walutowym, aby przeciwdziałać umocnieniu się franka – podał Reuters. Atak Rosji na Ukrainę i nałożone na ten kraj sankcje doprowadziły do mocnej przeceny euro w stosunku do franka szwajcarskiego.

Frank znacznie się umocnił także w stosunku do złotego. Kurs CHF/PLN ok. godz. 10 to 4,94 zł (wzrost o 4,5 proc.). To rekordowy poziom, jeśli nie liczyć gwałtownego wzrostu CHF/PLN w dniu 15 stycznia 2015 roku (tak zwany czarny czwartek), kiedy frank chwilowo kosztował nawet 5,17 zł.