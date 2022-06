Drożeją euro, dolar i frank. "Złoty osłabił się dosyć wyraźnie"

W środowe popołudnie polska waluta osłabia się do euro, dolara i franka szwajcarskiego. Najmocniej umocniło się euro, które kosztuje niemal 4,70 złotego.

Kurs euro, dolara i franka do złotego

"Złoty osłabił się dosyć wyraźnie"

- Dzisiaj złoty osłabił się dosyć wyraźnie, natomiast moim zdaniem będzie ciągnąć do 4,60 - uważa Piotr Popławski, analityk ING BSK.

- Generalnie podwyżki stóp procentowych w kraju są jakby przesądzone i one będą szybsze niż to, co zaserwuje EBC (Europejski Bank Centralny - red.). Mieliśmy dosyć mocne dane w kraju, trochę słabsze od oczekiwań, ale wciąż dość mocne, i przesądzające o podwyżkach stóp - dodaje.