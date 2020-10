"Na rynku widać już symptomy paniki". Złoty najsłabszy od wiosny, czerwień na giełdach

Za jedno euro w środę po godzinie 14 trzeba było płacić 4,62 złotego. To o 6 groszy więcej niż jeszcze w poniedziałek i jednocześnie najwięcej od wiosny. Czerwień obserwujemy również na głównych europejskich parkietach. "Obawy o ograniczenia związane z pandemią powoli zamieniają się w rynkową panikę" - pisze w komentarzu Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

Przemysław Kwiecień zwrócił uwagę, że "choć sytuacja jest inna niż na wiosnę, koszty ekonomiczne będą duże". "Dziś na rynku widać już symptomy paniki - takiej wyprzedaży na niemieckim rynku akcji (najsilniejszym w Europie) nie mieliśmy od wiosny. To zaś przekłada się na wszystkie inne rynki, w tym na złotego" - podkreślił ekonomista.

Zdaniem Kwietnia do poprawy sytuacji na rynku potrzeba przeświadczenia, że "najgorsze za nami". "Na razie stało się to, czego inwestorzy się obawiali. Niewykluczone, że rynek odreaguje nieco na zasadzie 'sprzedawania faktów'. Jednak do trwałej poprawy sytuacji konieczne jest przeświadczenie, że najgorsze za nami, a w tym punkcie na moment obecny nie jesteśmy" - zaznaczył główny ekonomista XTB.