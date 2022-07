Dolar i frank mocno w górę. "Nie widać czynników, które mogłyby złotego umocnić"

Zdaniem Moniki Kurtek złoty w najbliższym czasie może pozostać słaby. - Tydzień rozpoczął się przy słabszych globalnych nastrojach, na co moim zdaniem mają wpływ dwa czynniki. Pierwszym jest pogarszająca się sytuacja pandemiczna w Azji, co podsyca obawy o stan chińskiej gospodarki i wpływ tego na gospodarkę globalną. Drugim czynnikiem są obawy o dostawy gazu przez Rosję do Europy w świetle informacji o zmniejszaniu dostaw do Niemiec i Włoch - powiedziała główna ekonomistka Banku Pocztowego.