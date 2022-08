Kłopoty polskiej waluty. "W takich sytuacjach złoty traci zwykle jeszcze mocniej"

We wtorek złoty ponownie słabnie w stosunku do wszystkich głównych walut. Frank szwajcarski zbliża się do granicy 5 złotych, euro kosztuje ponad 4,76 złotego, dolar - prawie 4,81 złotego. Na rekordowo niskim poziomie w stosunku do dolara jest euro.

We wtorek złoty słabnie - około godziny 9.00 kurs euro przekroczył 4,76 zł. Polska waluta traci również do dolara, który kosztuje blisko 4,81 zł. Frank szwajcarski natomiast zbliża się do granicy 5 złotych - w środowy poranek wyceniany jest na ponad 4,98 zł. Z kolei funt jest na poziomie 5,64 zł.

Kurs euro do amerykańskiego dolara jest najniższy od początku istnienia wspólnej waluty. We wtorek około 9:00 kurs EUR był na poziomie około 0,991 USD.

"Obawy związane z bezpieczeństwem energetycznym Europy"

"Podczas sesji w Stanach Zjednoczonych doszło do przebicia w dół parytetu 1,00 na wykresie EUR/USD i zejścia notowań do rejonu 0,9920-0,9930. Motywem przewodnim sesji był kolejny wystrzał w górę wartości dolara za sprawą podbicia awersji do ryzyka" - wskazała w porannym komentarzu Dorota Sierakowska, analityk w DM BOŚ.

"Klimat na rynku: wczoraj po raz kolejny na rynku pojawiły się obawy związane z bezpieczeństwem energetycznym Europy, które sprawiły, że powróciło nastawienie risk-off (odchodzenie od ryzyka - red.)" - dodała.

Z kolei Jacek Rzeźniczek ze stooq.pl stwierdził, że "tak jak można było oczekiwać ponowny spadek eurodolara poniżej parytetu jest poważniejszym wyzwania dla broniących go byków".

"Nie to już tylko lekkie i chwilowe naruszenie lecz kontynuacja średnioterminowego trendu spadkowego z brakiem sygnałów sugerujących możliwość jego zmiany. Poziom parytetu zaczyna więc zmieniać swoją rolę stając się powoli oporem" - napisał w komentarzu.

Dr Przemysław Kwiecień z XTB podkreślił, że "początek tygodnia okazał się koszmarny dla notowań wspólnej waluty". "Wobec perspektywy dalszego ograniczenia importu gazu z Rosji obawy o kryzys energetyczny jeszcze wzrosły, prowadząc parę EURUSD głęboko poniżej parytetu. W Europie szykuje się ciężka zima" - stwierdził.

"Kłopoty Europy zdają się nie mieć końca. Oczywiście podstawą jest gra Moskwy z użyciem gazu. Kreml może sobie na nią pozwolić na takie zagrywki, ponieważ jego eksport ropy odbywa się, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Surowiec, którego nie kupują niektóre europejskie kraje trafia do Indii, ale też niestety w większych ilościach do Włoch czy Bułgarii" - wytłumaczył analityk.

Jego zdaniem "ponieważ wpływy z eksportu ropy są dużo większe niż gazu, a jednocześnie gaz jest znacznie trudniej zastąpić (z powodów logistycznych), wykorzystywany jest jako broń polityczna".

"Tymczasem okoliczności w Europie również nie sprzyjają. Upały powodują zwiększony popyt na prąd dla klimatyzatorów, zaś susze utrudniają rzeczny transport węgla. (...) Rządy będą mieć zatem dwa ogromne problemy - jak zapewnić surowiec oraz co zrobić z ceną dla odbiorców indywidualnych. Przełożenie cen rynkowych oznaczałoby zapewne protesty i niepokoje społeczne (Moskwa tylko na to liczy), zaś rekompensaty ogromnych wydatków budżetowych" - stwierdził.

Według analityka XTB "w takich okolicznościach problemy euro nie mogą dziwić, zwłaszcza, że od miesięcy obserwujemy tam konsekwentny ruch spadkowy". "Pokonanie parytetu może ten trend umocnić, a to nie są dobre wiadomości dla złotego. Status naszego rynku oznacza, że w takich sytuacjach złoty traci zwykle jeszcze mocniej do dolara i to właśnie teraz obserwujemy. Wyznacznikiem koniunktury są europejskie ceny energii - jeśli coś w tym nieciekawym obrazie zmieni się na lepsze, euro i złoty będą mogły liczyć na odreagowanie" - zaznaczył.

