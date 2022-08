Złoty w odwrocie. Frank szwajcarski blisko psychologicznej granicy

czytaj dalej

Nie uczymy się od innych Europejczyków. Już w tej chwili we wszystkich krajach, mówią: trzeba oszczędzać, przyzwyczajać się do oszczędzania energii na zimę, bo może być kryzys. My tego nie robimy - powiedziała na antenie TVN24 menadżerka, inwestorka i była prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa. Dr Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii mówiła natomiast, że problemem związanym z dodatkiem energetycznym jest to, że "wspieramy wszystkich".