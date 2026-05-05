Rynki Bitcoin zwyżkuje. Nowe prawo na horyzoncie Oprac. Alicja Skiba |

Szłapka o wecie ustawy o kryptowalutach: widać wyraźnie, że tu są jakieś bardzo jasne interesy Źródło: TVN24

We wtorek ok. południa czasu polskiego kurs Bitcoina był na poziomie nieco ponad 80,7 tys. dolarów. Aprecjację odnotowała również inna kryptowaluta, Ethereum - jej wartość wzrosła do prawie 2,4 tys. dolarów.

Jak podaje bitcoin.pl, w ciągu tygodnia Bitcoin i Ethereum podrożały odpowiednio o 5,19 proc. i 7,44 proc., a w skali miesięcznej o 2,2 proc. i 1,5 proc.

Inwestorzy reagują na doniesienia, że amerykańskie siły będą eskortowały statki chcące przepłynąć przez cieśninę Ormuz.

Spór o Clarity Act

Amerykański Kongres może już wkrótce przegłosować ustawę Clarity Act o rynku kryptowalut, w ramach której m.in. nałożony zostanie obowiązek rejestrowania giełd oraz ograniczenie oferowania odsetek od stablecoine'ów, jeśli przypominają depozyty bankowe.

Prace nad projektem utknęły w miejscu na początku tego roku, ponieważ banki sprzeciwiły się zezwalaniu emitentom stablecoine'ów i firmom kryptowalutowym oferowania produktów przynoszących zysk oraz innych nagród wypłacanych w walutach cyfrowych, które utrudniałyby finansowanie kredytów. Z kolei giganci w branży kryptowalut, jak Coinbase, twierdzili, że muszą mieć możliwość pozyskiwania klientów, a zakazanie im tego łamałoby zasady konkurencji.

Propozycja kompromisu

Serwis Punchbowl News opublikował w piątek tekst kompromisu w sprawie zysków ze stablecoine'ów opracowanego przez senatorów Thoma Tillisa i Angelę Alsobrooks. Zgodnie z ich propozycją zakazane będzie oferowanie nagród w sposób, który jest "ekonomicznie lub funkcjonalnie równoważny z wypłatą odsetek lub zysku z oprocentowanego depozytu bankowego". Ustawa zobowiąże również amerykańskich regulatorów do stworzenia m.in. nowego systemu ujawniania informacji o stablecoinach.

Reforma rynku kryptowalut była ważnym elementem kampanii prezydenta Donalda Trumpa, zabiegającego o głosy uczestników tego rynku. Jego rodzina czerpie zyski z własnego tokenu.

