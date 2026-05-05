Rynki

Bitcoin zwyżkuje. Nowe prawo na horyzoncie

Szłapka o wecie ustawy o kryptowalutach: widać wyraźnie, że tu są jakieś bardzo jasne interesy
Kurs Bitcoina wzrósł na początku tygodnia powyżej 80 tysięcy dolarów. Inwestorzy reagują pozytywnie na doniesienia, że w amerykańskim Kongresie zostanie przeforsowana ustawa Clarity Act, która ma uregulować działanie branży. Na optymizm rynkowy wpłynęła również informacja o eskortowaniu przez Stany Zjednoczone statków chcących przepłynąć przez cieśninę Ormuz.

We wtorek ok. południa czasu polskiego kurs Bitcoina był na poziomie nieco ponad 80,7 tys. dolarów. Aprecjację odnotowała również inna kryptowaluta, Ethereum - jej wartość wzrosła do prawie 2,4 tys. dolarów.

Jak podaje bitcoin.pl, w ciągu tygodnia Bitcoin i Ethereum podrożały odpowiednio o 5,19 proc. i 7,44 proc., a w skali miesięcznej o 2,2 proc. i 1,5 proc.

Inwestorzy reagują na doniesienia, że amerykańskie siły będą eskortowały statki chcące przepłynąć przez cieśninę Ormuz.

Spór o Clarity Act

Amerykański Kongres może już wkrótce przegłosować ustawę Clarity Act o rynku kryptowalut, w ramach której m.in. nałożony zostanie obowiązek rejestrowania giełd oraz ograniczenie oferowania odsetek od stablecoine'ów, jeśli przypominają depozyty bankowe.

Prace nad projektem utknęły w miejscu na początku tego roku, ponieważ banki sprzeciwiły się zezwalaniu emitentom stablecoine'ów i firmom kryptowalutowym oferowania produktów przynoszących zysk oraz innych nagród wypłacanych w walutach cyfrowych, które utrudniałyby finansowanie kredytów. Z kolei giganci w branży kryptowalut, jak Coinbase, twierdzili, że muszą mieć możliwość pozyskiwania klientów, a zakazanie im tego łamałoby zasady konkurencji.

Łukasz Figielski

Propozycja kompromisu

Serwis Punchbowl News opublikował w piątek tekst kompromisu w sprawie zysków ze stablecoine'ów opracowanego przez senatorów Thoma Tillisa i Angelę Alsobrooks. Zgodnie z ich propozycją zakazane będzie oferowanie nagród w sposób, który jest "ekonomicznie lub funkcjonalnie równoważny z wypłatą odsetek lub zysku z oprocentowanego depozytu bankowego". Ustawa zobowiąże również amerykańskich regulatorów do stworzenia m.in. nowego systemu ujawniania informacji o stablecoinach.

Reforma rynku kryptowalut była ważnym elementem kampanii prezydenta Donalda Trumpa, zabiegającego o głosy uczestników tego rynku. Jego rodzina czerpie zyski z własnego tokenu.

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
