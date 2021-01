Jak płotki zjadły rekina. Milionowe zyski i straty w kilka dni

Ta bitwa na nowojorskiej giełdzie otwiera nowy rozdział na rynkach. Stała się rzecz do tej pory niespotykana. Płotki zjadły rekina. Płotkami byli inwestorzy indywidualni, rekinem wielki fundusz. Zawodowcy chcieli zagrać na spadek kursu akcji, inwestorzy indywidualni zagrali na wzrost. Sprawę spółki GameStop wyjaśnia Mateusz Walczak z TVN24 BiS.

Spółka GameStop sprzedaje stacjonarnie gry wideo i akcesoria do gier. Władze przespały internetowy zwrot w handlu. W ostatnim roku miała 275 mln dolarów strat, a prognozy też nie były najlepsze. Idealny obiekt do grania na krótko, czyli na spadek wartości. Inwestor pożycza akcje, sprzedaje je na rynku, a potem musi je zwrócić. Jeśli cena będzie niższa, zarobi, jeśli wyższa straci. Funduszem grającym na spadek był Melvin Capital. Ten sam, który obstawiał spadki na producencie gier CD Projekt.

Jak to możliwe?

Giełdowe płotki, czyli inwestorzy indywidualni w liczbie, według ostatnich szacunków, ponad 4 mln komunikują się na platformie Reddit. To tam mają swoją grupę dyskusyjną Wallstreetbets. Mobilizują się, komunikują i potem atakują dany walor. Według ogólnej narracji jest to walka z funduszami, które grają na spadki. Nie ma problemu z ustaleniem, które fundusze, w których spółkach, bo jest dostępny rejestr krótkiej sprzedaży (podobnie jak w Polsce).

Melvin padł ofiarą jako pierwszy. W ciągu kilku dni zanotował stratę ponad 30 procent, co od razu wymagało pilnego zastrzyku gotówki (dofinansowania) w kwocie 2,75 mld dol.

Mali inwestorzy do tej pory kupowali akcje przez łatwą i ogólnodostępną aplikację Robinhood. W czwartek zadziała się rzecz niebywała. Zarząd firmy ogłosił, że zawiesza opcję kupna wielu spółek, ze względu na dużą zmienność. Czyli tym sposobem odcięto młodych buntowników od dalszych zakupów. Zakończyło się to wielką przeceną, co widać na kursie spółki GameStop.