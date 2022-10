Bank Światowy i MFW dostrzegają ryzyko globalnej recesji

"Nie jest to obraz w różowych kolorach"

Georgiewa powiedziała, że ​​MFW będzie w tym tygodniu zachęcać banki centralne do kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia inflacji, pomimo negatywnego wpływu na wzrost gospodarczy. Jej zdaniem jeśli nie zrobią wystarczająco dużo, to "będziemy mieli kłopoty", bo "nie możemy sobie pozwolić na to, by inflacja uciekła" - podał Reuters.