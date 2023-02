"Rynek gra na to, że frankowicze nie wywalczą przed polskimi sądami dodatkowych roszczeń"

Collins ocenił, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Ustalenie, czy mają takie prawo, należy do sądu krajowego. Zarazem banki nie mogą dochodzić dodatkowych roszczeń od konsumentów po unieważnieniu umowy, gdyż stoi temu na przeszkodzie prawo UE.

Opinia rzecznika poprzedza orzeczenie TSUE. Jeśli TSUE podtrzyma stanowisko rzecznika - a tak zwykle się dzieje - to banki mające kredyty frankowe mogą ponieść spore straty. Szacunki mówią nawet o 100 mld zł.

Zniżkują takie banki jak PKO BP - akcje tanieją 0,90 proc. Bank Millennium traci 1,1 proc., a mBank - ponad 3 proc. Te banki posiadają portfele kredytów we frankach.

Jak komentuje analityk Jacek Rzeźniczek, Bank Millennium to absolutny lider w rankingu banków o najwyższej relacji portfela kredytów frankowych do kapitałów własnych. "Jest więc najbardziej narażony na wszelkie wstrząsy związane z linią orzecznictwa wskazywaną wczoraj w opinii TSUE. Pomimo tego ryzyka wsparcie w rejonie 4,60 zł wytrzymało i spełniło nawet funkcję trampoliny do odbicia" - czytamy w jego komentarzu.