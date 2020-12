Rok-szok. Giełda 2020

To miał być spokojny rok, z solidnym wzrostem PKB, niskim bezrobociem, brakiem deficytu w budżecie, wakacjami, spotkaniami czy weselami. Dla większości z nas będzie najgorszym od dekad. Choć niekoniecznie dla inwestorów. Mateusz Walczak i Jan Niedziałek, gospodarze programu "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS, podsumowują rok 2020 na giełdzie.

Koronakryzys doprowadził do rekordowych spadków giełdowych indeksów, ale też wielkich okazji. Kto wytrzymał emocjonalny rollercoaster, mógł z dość niskich kwot zarobić miliony. Przykłady za chwilę, wcześniej słowo o czarnym łabędziu, czyli czymś nie do przewidzenia. Ekonomista Nassim Taleb w swej książce takie wydarzenie opisał w trzech punktach:

1. Nietypowe

2. Wywierające wpływ na naszą rzeczywistość

3. Jego skutki są wytłumaczalne, ale po fakcie

Do dziś nie wiemy, kiedy dokładnie wirus zaczął się przemieszczać i kiedy zaatakował na większą skalę. Naukowcy z czasopisma Lancet wskazują na 55-latka, który był na targu z żywymi zwierzętami w chińskim Wuhan. Jest uznawany za pacjenta zero.

Oficjalnie zapalenie płuc u kilku osób w tym mieście zgłoszono 7 stycznia. Globalizacja, kontakty, podróżowanie i efekt widoczny w był Europie już 24 stycznia. To pierwsze przypadki na Starym Kontynencie, dokładnie w Paryżu i Bordeaux. Decyzje o ograniczeniu lotów z i do Chin były początkiem wielkiej fali zamykania gospodarek i pierwszych lockdownów. Giełda w Warszawie zaczęła falę spadków wcześniej niż DAX (Niemcy) czy S&P (USA). Kumulacja wyprzedaży to początek marca.

Przypomnijmy pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce był 4 marca. To był wstęp do realnych gospodarczych turbulencji, ale i początek nadziei inwestorów.

Potrzebne były stalowe nerwy, żeby zdecydować się na zakup akcji. Ludzie z marketów kartonami wynosili wtedy makaron, mąkę czy ryż, a papieru toaletowego czy mydła często nawet brakowało. Giełda spadała jeszcze przez 6 sesji. Dołek na indeksie WIG20 był na poziomie 1248 pkt. Od szczytu z lutego indeks stracił 43 procent.

Co ciekawe warszawska giełda pierwsza zaczęła spadki i pierwsza odbiła. 15 marca premier Morawiecki zamknął granice, 16 marca mieliśmy giełdowy dołek. Niżej już nie spadło. Proszę spojrzeć na wykres:

stooq.pl

"Bój się, gdy inni są chciwi, bądź chciwy, kiedy inni się boją" - słowa Warrena Buffetta idealnie pasują do końcówki pierwszego kwartału. Tylko co kupić? Jaką branżę wybrać? Nie bać się i zarobić…

Spadało przecież wszystko, od energetyki, spółki paliwowe, banki, przemysł, po restauratorów czy sprzedawców odzieży.

Czas był trudny i zagadkowy, nie wiedzieliśmy, czy pokonamy wirusa, ale liczyła się nadzieja na skuteczną walkę, lek czy szczepionkę. To dawały spółki biotechnologiczne. Ale na warszawskim parkiecie była też firma, która nie miała szans na medyczne odkrycie, ale za to na gigantyczne zamówienia.

Mercator, producent rękawic i odzieży ochronnej, czepków, masek, fartuchów czy kombinezownów. Firma rodzinna, z tradycjami i w czasie pandemii z wielkim potencjałem.

W samym trzecim kwartale Mercator zaksięgowała cztery razy wyższe przychody niż przed rokiem (604,0 mln zł), 46 razy wyższy wynik EBITDA (390,9 mln zł) i 500 razy wyższy wynik netto (355,8 mln zł). Gotówka netto wzrosła o ponad pół miliarda złotych wobec stanu sprzed roku. Takiego roku nawet w zarządzie się nie spodziewano. W reakcji na coraz lepsze wyniki kurs wystrzelił.

Jeśli ktoś na początku pandemii kupił akcje Mercatora, mógł zarobić 9625 procent. Tak, to nie jest pomyłka. Jeszcze w lutym akcja kosztowała 8 zł. W połowie października nawet 770 zł. Upraszczając, poniżej przykładowa kwota inwestycji i wynik w październiku:

100 zł >>> 9625 zł

1000 zł >>> 96250 zł

10000 zł >>> 962500 zł

100000 zł >>> 9625000 zł

Mercator - wykres roczny stooq.pl

Pierwsza część roku to były mocne spadki indeksów z pewnymi spektakularnymi wyjątkami - jak OncoArendi (biotechnologiczna spółka +441 procent w '20; prezesem jest Marcin Szumowski) czy wspomniany już Mercator.

Druga część tego wariactwa zwanego 2020 rokiem upłynęła pod znakiem dwóch dużych spółek związanych z technologiami komputerowymi. CD Projekt, producent sławnej gry Wiedźmin doszedł do kapitalizacji (łącznej wartości wszystkich akcji) wyższej niż Orlen, ba, większej niż cała giełdowa energetyka, by potem szybko cofnąć się z 460 zł za akcję w okolice 200 zł, gdy pojawił się nowy hit spółki - głośny Cyberpunk 2077 i związane z tym hitem problemy.

Tak CDR rósł, gdy ludzie oczekiwali na Cyberpunka:

CD Projekt - 3 lata stooq.pl

A tak spadł (proszę spojrzeć na końcówkę wykresu), gdy okazało się, że a) część graczy ze starszymi konsolami nie jest zadowolona z jakości gry, b) Sony zaczęło wycofywać się ze sprzedaży produktu, c) Amerykańscy inwestorzy poszli do sądu zarzucając kierownictwu spółki, że wypuściło na rynek niegotowy produkt i naraziło ich na straty.

CD Projekt - ostatnie 5 miesięcy stooq.pl

Spółka zapowiada "aktywną ochronę przed roszczeniami", sprzedała do 20 grudnia ponad 13 mln sztuk gry netto (po uwzględnieniu zwrotów), będzie naprawiać błędy w grze. Pomijając problemy wokół najnowszej produkcji jej skala jest gigantyczna - miała kosztować ponad miliard złotych (koszty jak podaje CDR zwróciły się w dniu premiery). Firma wchodzi teraz w nowy etap. Jak sobie poradzi? To każdy inwestor oceni indywidualnie, "głosując" swoimi pieniędzmi.

Z kolei Allegro weszło na giełdę równie mocno, jak zakupy przez internet w nasze życie w ostatnich miesiącach. Założona 20 lat temu w poznańskiej piwnicy spółka jest liderem e-commercu w Polsce. Jej akcje rozeszły się na pniu w jesiennej ofercie - kto zapisał się na 100 akcji dostał 15 (mówi się wtedy, że redukcja wyniosła 85 procent; mówimy o zwykłych ludziach, inwestorach indywidualnych). Pierwszego dnia notowań akcje podrożały o 51 procent z 43 złotych (kurs odniesienia) do 65 zł. Teraz kosztują 86 złotych.

Allegro zadebiutowało na giełdzie TVN24

Mercator, OncoArendi i CD Projekt to kilka spektakularnych historii tego roku. A jak wygląda cały rynek? WIG20, czyli indeks największych firm spadł o ok. 6 procent. WIG, czyli indeks grupujący kilkaset spółek, wyszedł właściwie na zero. Tonął w pierwszych dwóch miesiącach roku, potem mozolnie dźwigał się na powierzchnię.

Trochę jak my wszyscy.

A w co inwestować w 2021? Kilka typów od ekspertów:

Rafał Irzyński, Strefa Inwestorów

Grunt to selekcja spółek. Inwestowanie w branże to już historia. Ciekawe jest CCC. Skuteczna transformacja e-commerce. Obecnie w branży jest liderem. Potencjalnym czarnym koniem jest Pure Biologics. Weszli na giełdę przy cenie ok. 20zl, dziś już 110 zł. Firma ma 6 nowych projektów, wykres wygląda obiecująco. W portfelu mamy też PlayWay. Robią nawet 100 gier rocznie. Sporo już zarobiliśmy, ale prawdopodobnie to nie koniec.

Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI

Mamy pozytywne nastawienie do rynku akcji. WIG w przyszłym roku powinien dojść do 65 tys. pkt. Największymi beneficjentami będę spółki, które mocno ucierpiały w tym roku. Firmy technologiczne powinny odpocząć. Zyskiwać powinny fundusze inwestycyjne, które korzystają z niskich stóp procentowych.

Dobrze zapowiadają się też banki: mBank, Millenium czy Pekao SA oraz ze spółek paliwowych Lotos.

Sobiesław Kozłowski, główny analityk Noble Securities

Przyszły rok zapowiada się dobrze. Słaby dolar wspiera rynki wychodzące. Dodatkowo niskie stopy procentowe zmuszą klientów banków do szukania większego zarobku. Będą liczyły się spółki wartościowe, te wzrostowe łapią zadyszkę. Najmocniej wzrosną te najmocniej dotknięte przez pandemię. Wśród naszych typów są m.in. Krynicki Recykling czy TIM.

Autor:Mateusz Walczak i Jan Niedziałek, gospodarze programu "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS

Źródło: TVN24 BiS