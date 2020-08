Kryzys uderzył w giganta naftowego. Zysk spadł o 73 procent

CNBC zwraca uwagę, że po pierwszym półroczu zysk kontrolowanego przez państwo giganta naftowego wyniósł 23,2 mld dol. (ok. 86 mld zł), czyli o połowę mniej niż po pierwszych sześciu miesiącach roku ubiegłego, gdy było to 46,9 mld dol. (ok. 175 mld zł).