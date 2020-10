Najgorszy dzień na Wall Street od miesięcy. "Globalne rynki są niesamowicie nerwowe"

Najmocniejsze spadki od czerwca przyniosła środowa sesja na Wall Street. Indeks Dow Jones stracił na koniec dnia ponad 900 punktów. Inwestorzy obawiają się o wynik wyborów w USA i o wzrost przypadków COVID-19 na świecie.

"Globalne rynki są niesamowicie nerwowe"

Dodał, że dla niego głównym scenariuszem jest to, że ograniczenia mogą zacząć być znoszone do drugiego kwartału 2021 r., pomagając zyskom spółek w powrocie do poziomów sprzed pandemii około końca 2021 r.

- Globalne rynki są niesamowicie nerwowe, co wynika z połączenia rosnącej liczby przypadków i zgonów na COVID-19, potencjalnej całkowitej blokady we Francji i niepewności przed wyborami w USA. To wszystko w rezultacie daje kiepskie perspektywy. Nerwowość będzie trwała do czasu wyborów i pewnej formy ustabilizowania liczby COVID-19 - powiedział John Woolfitt, dyrektor ds. tradingu w Atlantic Capital Markets.