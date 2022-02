Ropa naftowa mocno drożeje, w dół idą notowania złota

Giełdy na całym świecie zareagowały na eskalację napięcia na linii Rosja-Ukraina. Indeksy w zachodniej Europie są poniżej kreski, ale udało im się odrobić część mocniejszych porannych strat. Na rynkach obserwujemy wzrost cen energii, co skłania inwestorów do poszukiwania "schronienia" na rynku obligacji rządowych. Zyskuje euro, traci brytyjski funt. Drożeje ropa naftowa, zniżkują notowania złota.

Konflikt Rosja-Ukraina - reakcja rynków

Konflikt Rosja-Ukraina - analizy banków

We wtorek została opublikowana analiza banku Goldman Sachs poświęcona wpływowi skutków coraz bardziej agresywnej postawy Rosji w stosunku do Ukrainy. Analitycy GS oszacowali, że dyskonto w związku napięciami geopolitycznymi wynosi 5 proc. w przypadku S&P 500 i 8 proc. w przypadku Euro Stoxx. Oszacowali, że dyskonto przy parze EUR/USD wynosi ok. 2 proc., a osłabienie innych walut europejskich jest jeszcze większe.

"Ogłoszenie to wywołało awersję do ryzyka na rynkach światowych. Indeks światowy MSCI spadł we wtorek czwartą sesję z rzędu po tym, jak indeks Euro Stoxx 50 spadł o 2,2 proc. w poniedziałek. Ceny ropy Brent wzrosły o 1,7 proc. do 97,03 USD/bbl, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 5 pbs, do 1,85 proc." – podano w informacji prasowej UBS.