Złoty i giełdy w górę, ropa tanieje. Notowania zdominowała jedna informacja

We wtorek obserwujemy wyraźne umacnianie złotego względem głównych walut. Mniej trzeba zapłacić za euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego. Na plusie zakończyły również wtorkową sesję największe europejskie indeksy giełdowe, w tym WIG20. Ceny ropy naftowej spadają do poziomów niewidzianych od 2014 roku. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informacje o wycofywaniu rosyjskich wojsk z granicy z Ukrainą.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o wycofywaniu części wojsk z ukraińskich granic. Część rosyjskich wojsk po zakończeniu ćwiczeń wraca do baz - przekazał rzecznik ministerstwa obrony Rosji Igor Konaszenkow. Początek wycofania się sił rosyjskich z Krymu ogłosił Południowy Okręg Wojskowy - podała Agencja Reutera. Jak poinformowano, wojsko wycofuje się do swoich baz po zakończonych manewrach na terytorium anektowanego półwyspu. Część sił ma się przenieść do jednostek w Dagestanie i Osetii Północnej.