Spadki na europejskich giełdach. "Na rynkach zaczyna wiać coraz silniejszy wschodni wiatr"

"Na rynkach zaczyna wiać coraz silniejszy wschodni wiatr. Czy przyniesie on swoiste deja vu wobec tego, co działo się w marcu 2020 r.? Wtedy to mieliśmy totalną panikę na rynkach wywołaną globalnym lockdownem. Trudno ocenić. Niemniej scenariusz skokowego wzrostu ryzyka geopolitycznego może mocno skomplikować decyzje banków centralnych, które zaczną się obawiać, że polityka walki z wysoką inflacją, może ostatecznie doprowadzić do długotrwałej stagflacji" - napisał w komentarzu Marek Rogalski, główny analityk w Domu Maklerskim BOŚ.