Rynki

"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"

Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w branżę lotniczą
Źródło: TVN24
Ceny ropy naftowej mocno rosną mimo zapowiedzi USA o eskortowaniu tankowców przez marynarkę wojenną w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.

Konflikt na Bliskim Wschodzie [RELACJA]

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 77,42 dol., wyżej o 3,70 proc. Brent na ICE na V jest wyceniana po 84,08 dol. za baryłkę, w górę o 3,29 proc.

"Gdy nadejdzie odpowiedni czas"

Rynki ropy nie reagują na doniesienia dotyczące możliwej poprawy sytuacji transportowej w cieśninie Ormuz. Sekretarz energii USA Chris Wright zapowiedział, że amerykańska marynarka wojenna będzie eskortować tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz "najwcześniej jak będzie to możliwe".

W środę w telewizji Fox News poinformował, że na razie żadne statki komercyjne nie zwracały się o takie wsparcie w Zatoce.

- Gdy nadejdzie odpowiedni czas, a będzie to już niedługo, wykorzystamy amerykańską marynarkę wojenną do eskortowania statków przez cieśninę Ormuz - zapewnił minister.

Zaznaczył, że obecnie żegluga przez cieśninę, łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim, została wstrzymana.

Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeśli będzie to konieczne siły amerykańskiej marynarki wojennej będą eskortować tankowce przez cieśninę Ormuz. Powiadomił też o udostępnieniu amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w cieśninie.

Maja Piotrowska
Źródło: PAP/EPA/STRINGER

"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"

Tymczasem walczące na Bliskim Wschodzie strony zapowiedziały kontynuację konfliktu. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa już 6. dzień bez oznak zbliżającego się zakończenia.

Siły USA i Izraela kontynuowały bombardowanie Iranu, a Republika Islamska ostrzeliwała rakietami kilka krajów w regionie, atakując infrastrukturę energetyczną i skutecznie blokując Cieśninę Ormuz.

- Jeśli zobaczymy kolejny udany atak na tankowiec z ropą lub infrastrukturę, albo długotrwałe zakłócenia w dostawach ropy, ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć - ostrzegła Priyanka Sachdeva, starsza analityczka DM Phillip Nova Pte.

Źródło: PAP

Reakcja Chin, Indii i Japonii

Rząd Chin tymczasem nakazał największym rafineriom w kraju zawieszenie eksportu oleju napędowego i benzyny w reakcji na trudności z pozyskaniem ropy z Bliskiego Wschodu - jednego z największych regionów wydobycia ropy na świecie. Źródła podały, że urzędnicy Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, głównego chińskiego planisty gospodarczego, spotkali się z dyrektorami rafinerii w sprawie tymczasowego zawieszenia dostaw produktów naftowych na eksport.

Chińskie rafinerie mają nie podpisywać nowych umów na dostawy paliw na eksport i negocjować anulowanie już uzgodnionych porozumień. Na razie wyjątek zrobiono dla paliwa lotniczego przechowywanego w składach celnych oraz dla dostaw paliw do Hongkongu i Makau.

Również główny przetwórca paliw w Indiach - Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. (MRPL), poinformował swoich klientów o zawieszeniu eksportu produktów naftowych ze względu na zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie, który zakłóca dostawy ropy z Zatoki Perskiej. MRPL, który eksportuje olej napędowy, benzynę i paliwo lotnicze, posiada obecnie zapasy ropy naftowej wystarczające na ok. dwa tygodnie działalności.

W Japonii rafinerie zwróciły się do władz o uwolnienie ropy ze strategicznych rezerw tego surowca. Przetwórcy ropy w Japonii prowadzą rozmowy z rządem w celu uzyskania dostępu do japońskich zapasów ropy naftowej, a także do ropy przechowywanej w zbiornikach dzierżawionych krajom wydobywającym ten surowiec - podają źródła.

Japonia pozyskuje 90 proc. ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, co uczyniło ją bardzo podatną na zamknięcie cieśniny Ormuz.

Z danych Ministerstwa Handlu Japonii wynika, że pod koniec 2025 r. Japonia dysponowała zapasami ropy wystarczającymi na 254 dni. W ich skład wchodzą krajowe zapasy wystarczające na 146 dni oraz zapasy ropy sektora prywatnego - te wystarczą na 101 dni.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

Ropa naftowaIranUSACieśnina Ormuz
