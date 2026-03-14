Rynki

Amerykańska giełda zamyka trudny tydzień spadkami

Trump: wojna z Iranem będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne
Piątkowe notowania na Wall Street zakończyły się lekką przeceną głównych indeksów, a uwagę inwestorów wciąż przyciągał wzrost cen ropy naftowej. Amerykański rynek akcji ma za sobą już trzeci z rzędu tydzień zakończony spadkami.

S&P 500, który w piątek osiągnął nowy najniższy poziom w tym roku, spadł w całym tygodniu o około 1,5 proc., co oznacza pierwszą od około roku trzytygodniową serię spadków. Indeks Dow Jones spadł w tym tygodniu o 1,9 proc., a technologiczny Nasdaq stracił od początku tygodnia 1,3 proc.

Spadki na Wall Street

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,26 proc. i wyniósł 46.558,47 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,61 proc. i wyniósł 6.632,19 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,93 proc. do 22.105,36 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,58 proc. i wynosi 2.474,27 pkt. Indeks VIX spada o 0,11 proc. do 27,27 pkt.

To już trzeci tydzień spadków
To już trzeci tydzień spadków
Dobre zyski, rosnące ceny surowców

- Zyski spółek są całkiem dobre, ale sentyment jest trudny– powiedział David Aspell, współdyrektor ds. inwestycji w Mount Lucas Management. Aspekt naftowy, który wpływa na sentyment i wycenę akcji, jest powiązany ze ścieżką stóp procentowych, która jest obecnie kwestionowana - dodał. Ceny surowców energetycznych pozostają w centrum uwagi po burzliwym tygodniu na światowych rynkach. W piątek Stany Zjednoczone ogłosiły tymczasowe, 30-dniowe zwolnienie z sankcji na rosyjską ropę przewożoną drogą morską, próbując złagodzić obawy związane z narastającym niedoborem podaży i gwałtownym wzrostem cen.

Ceny ropy Brent utrzymują się na poziomie około 100 dolarów, mimo że Międzynarodowa Agencja Energetyczna ogłosiła w środę rekordowe uwolnienie 400 milionów baryłek ze swoich rezerw awaryjnych.

Globalny łańcuch dostaw zagrożony

Agencja AFP podała w piątek, że seria potężnych wybuchów wstrząsnęła centrum Dubaju, a nad miastem unosi się gęsty dym. Władze emiratu poinformowały o zestrzeleniu drona. Arabia Saudyjska poinformowała, że jej obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w piątek wczesnym rankiem prawie 50 dronów. Według sekretarza wojny USA Petera Hegsetha, nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei jest ranny. Widmo rosnącej inflacji skłoniło rynki do rewizji oczekiwań wobec banków centralnych w tym roku. Inwestorzy spodziewają się obecnie 20 pb. łagodzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną w porównaniu z 50 punktami bazowymi cięć wycenianymi w zeszłym miesiącu. - Poza energią, ekonomiści martwią się teraz potencjalnym wpływem na cały globalny łańcuch dostaw, ponieważ to, co przepływa przez cieśninę Ormuz, nie kończy się na ropie naftowej. Znaczna część globalnej produkcji przemysłowej jest pośrednio zależna od tego korytarza. W rzeczywistości, gdyby ta sytuacja się utrzymywała, znaczna część światowej gospodarki mogłaby szybko znaleźć się pod presją – powiedział John Plassard, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej w Cité Gestion.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SARAH YENESEL/PAP/EPA

Wall Street, Giełda Papierów Wartościowych, Konflikt na Bliskim Wschodzie, Donald Trump, Izrael, Iran, USA, ceny ropy, Cieśnina Ormuz
