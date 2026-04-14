Rynki

Komisja Nadzoru Finansowego nakłada karę na XTB

Michał Fuja o aferze wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 20 milionów złotych kary na XTB. Powodem jest między innymi niewłaściwa weryfikacja wiedzy i doświadczenia klientów w zakresie ryzyka inwestycyjnego. Broker poinformował, że analizuje uzasadnienie decyzji i rozważa kroki prawne.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą na XTB karę pieniężną w wysokości 20 milionów złotych między innymi za nienależyte ustalenie czy klient ma wiedzę i doświadczenie konieczne do tego, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego ze świadczonymi mu usługami maklerskimi lub instrumentami finansowymi - podała KNF w komunikacie.

Zarzuty KNF

Podano, że KNF wydała decyzję nakładającą na XTB karę pieniężną za:

  • Nienależyte ustalenie - w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 16 sierpnia 2023 roku - czy klient ma wiedzę i doświadczenie konieczne do tego, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego ze świadczonymi mu usługami maklerskimi lub instrumentami finansowymi,
  • Brak określenia grupy docelowej - w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 17 września 2023 roku - w sposób odpowiedni i proporcjonalny, z uwzględnieniem charakteru instrumentu finansowego oraz jego złożoności,
  • Brak rzetelnego określania okoliczności - w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 17 września 2023 roku - w związku z publikacją listy HOT udostępnianej klientom, które w odniesieniu do usług wykonywania zleceń klienta na rachunek własny mogą powodować powstanie konfliktu interesów,
  • Przekazywanie klientom lub potencjalnym klientom - w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 17 września 2023 roku - informacji nierzetelnych i wprowadzających w błąd w zakresie instrumentów finansowych, będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez tę firmę oraz w zakresie wszystkich ryzyk związanych z kontraktami na różnicę, w sposób na tyle szczegółowy, aby umożliwić klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Maja Piotrowska

Wskazano, że niespełnienie przez XTB wymogów nałożonych na firmy inwestycyjne przez przepisy prawa spowodowało prowadzenie działalności w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny.

Ustalenia Komisji

Spółka zdaniem KNF, dopuściła się naruszeń w zakresie badania adekwatności i zarządzania produktowego polegającego na: stosowaniu kwestionariuszy MIFID a także metodologii oceny adekwatności usług oraz produktów oferowanych przez spółkę, do indywidualnej sytuacji klienta, które skutkowały nienależytym ustaleniem, czy klient ma wiedzę i doświadczenie konieczne do tego, aby być świadomym ryzyka związanego ze świadczonymi mu usługami maklerskimi i instrumentami finansowymi, a także braku określenia grupy docelowej w sposób odpowiedni i proporcjonalny, z uwzględnieniem charakteru instrumentu finansowego oraz jego złożoności.

"Spółka stwierdzała adekwatność ryzykownych oraz skomplikowanych instrumentów, jakimi są CFD, na podstawie wiedzy i doświadczenia klientów z zakresu instrumentów nieskomplikowanych. Potencjalni klienci, którzy przy wypełnianiu ankiety MIFID mieli wiedzę i doświadczenie jedynie w zakresie instrumentów nieskomplikowanych, w połączeniu z innymi udzielonymi przez nich odpowiedziami, otrzymywali niezgodną ze stanem faktycznym informację o adekwatności również instrumentów CFD" - napisano.

"Stosowana przez spółkę metodologia oceny nie pozwalała na osiągnięcie celu, jakiemu przeprowadzenie tych ankiet miało służyć, a mianowicie ustalenie, czy klient ma wiedzę i doświadczenie konieczne do tego, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z nabywaniem instrumentów CFD oferowanych przez spółkę" - dodano.

Grupy docelowe XTB

Podano, że dodatkowo spółka formalnie wyróżniła kilka grup docelowych (dla poszczególnych typów instrumentów), jednak kryteria, na podstawie których klienci byli przydzielani do poszczególnych grup, były w każdym przypadku identyczne. Grupa docelowa powinna być określona w sposób odpowiedni i proporcjonalny, z uwzględnieniem charakteru instrumentu finansowego, jego złożoności, w tym związanych z nim kosztów oraz struktury opłat, wskaźnika zysku do ryzyka, płynności lub jego innowacyjnego charakteru.

Grupę docelową dla instrumentu finansowego stanowi grupa jego potencjalnych nabywców. Kształtując grupy docelowe dla poszczególnych grup produktów, spółka nie uwzględniła przede wszystkim poziomu skomplikowania instrumentów finansowych znajdujących się w jej ofercie, a także ryzyk związanych z inwestowaniem w nie.

Jednocześnie wadliwa konstrukcja i metodologia oceny ankiety MiFID, wykorzystywanej również do identyfikacji cech klientów na potrzeby spełnienia kryteriów kwalifikacji do grup docelowych, powodowała, że klienci nieposiadający wiedzy oraz doświadczenia w inwestowaniu w CFD, uzyskując pozytywny wynik ankiety MIFID, mogli inwestować we wszystkie instrumenty znajdujące się w ofercie spółki - zarówno nieskomplikowane, jak i skomplikowane - trafiali bowiem do grupy docelowej dla tych produktów. W takiej sytuacji powstanie istotnego ryzyka dla klientów może się zmaterializować poprzez poniesienie straty (w związku z zawieranymi transakcjami), spowodowanej inwestowaniem w instrumenty finansowe nieodpowiednie dla nich.

Niejasne ryzyko

Ponadto spółka dopuściła się naruszenia polegającego na braku określania okoliczności w związku z publikacją listy HOT - udostępnianej klientom - które w odniesieniu do usług wykonywania zleceń klienta na rachunek własny mogły powodować powstanie konfliktu interesów. Przyjęta przez spółkę polityka przeciwdziałania konfliktom interesów nie pozwalała klientom na identyfikację konfliktu interesów w związku algorytmem zamieszczania instrumentów finansowych na liście HOT, w tym szczególnego promowania instrumentów, którymi obrót wiązał się z wyższym spreadem, a tym samym potencjalnie wyższym przychodem dla spółki.

Spółka nie przekazywała klientom lub potencjalnym klientom pełnych informacji w zakresie instrumentów finansowych, będących przedmiotem usług maklerskich przez nią świadczonych, w tym w zakresie wszystkich ryzyk związanych z kontraktami na różnicę (CFD), w sposób na tyle szczegółowy, aby umożliwić klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

"Pełna zgodność praktyk rynkowych dotyczących sprzedaży skomplikowanych instrumentów finansowych, które generują podwyższone ryzyka, z obowiązującymi przepisami jest bardzo istotna z punktu widzenia ochrony inwestorów detalicznych na rynku kapitałowym. Instrumenty CFD cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków" - napisano.

"Ryzyko inwestowania w takie instrumenty pokazują wyniki corocznego badania UKNF wyników klientów na rynku Forex, z którego wynika, że systematycznie większość aktywnych klientów (od 70 proc. do 80 proc.) traci na transakcjach na tego typu instrumentach" - dodano.

Odpowiedź XTB

W przesłanym PAP oświadczeniu XTB wskazało, że decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy przede wszystkim procesu określenia grup docelowych oraz onboardingu nowych klientów, w tym formularza rejestracyjnego, stosowanego od stycznia 2022 do września 2023.

"Zarówno sam formularz, jak i mechanizm onboardingu zostały już zmienione zgodnie z wytycznymi Komisji" - podało XTB.

"Decyzja KNF nie jest ostateczna. Obecnie XTB szczegółowo analizuje treść jej uzasadnienia, aby podjąć decyzję o ewentualnych dalszych krokach prawnych. Decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że XTB nie będzie mieć obowiązku zapłaty ewentualnej kary przed uzyskaniem przez decyzję waloru ostateczności" - dodało.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica