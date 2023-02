Przecena węglowych gigantów. "Możliwe, że rynek gra pod potencjalną negatywną informację"

"Chociaż nie pojawiła się żadna informacja mogąca w wiarygodny sposób fundamentalnie usprawiedliwić te spadki (cena węgla koksowego odnotowuje długoterminowe wzrosty), to możliwe jest, że rynek gra pod potencjalną negatywną informację dotyczącą sektora energetycznego (nowa odsłona windfall tax?), która może się pojawić w najbliższych dniach" - napisał Kietliński.

Premier o podatku od nadzwyczajnych zysków

Morawiecki w odpowiedzi stwierdził, że "już pewne mechanizmy zostały wdrożone". - Takie, które można zakwalifikować jako specjalny podatek dla firm energetycznych. Ustanowiliśmy także limity cen - mówił premier, wskazując, że zyski z tych podatków trafią do "innych firm oraz obywateli", by obniżać koszty związane z kryzysem energetycznym.

- Jeśli chodzi o ogólne opodatkowanie wielkich koncernów międzynarodowych, to my opowiadamy się za takim rozwiązaniem - dlatego też wspieramy takie rozwiązanie, między innymi w ramach OECD - wskazał premier.

Premier Kristersson podkreślił, że istnieją ramy prawne dla wprowadzania tego typu podatków od nadzwyczajnych zysków. - My także je stosujemy; już w ubiegłym roku te zyski były wysokie, także w tym roku to spore dochody, które trafiają do kieszeni szwedzkich konsumentów - zaznaczył.