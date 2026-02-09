Logo TVN24
Rynki

Historyczne zwycięstwo napędza japońską giełdę

Sanae Takaichi
Wyborom w Japonii towarzyszą zimowe krajobrazy
Źródło: Reuters
Japońskie akcje w poniedziałek osiągnęły rekordowe poziomy po historycznym zwycięstwie premier Sane Takaichi i jej Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) w niedzielnych wyborach.

LDP zdobyła aż 316 z 465 miejsc w izbie niższej, co oznacza pierwszą od 1947 roku sytuację, w której jedna partia zdobyła dwie trzecie głosów. Koalicyjny partner LDP, Partia Innowacji Japonii, wygrała w kolejnych 36 okręgach, co daje im łącznie 352 miejsca w parlamencie.

To zwycięstwo daje Takaichi silną pozycję do realizowania swojej pro-biznesowej polityki bez konieczności długich negocjacji z opozycją. Premier zapowiedziała "odpowiedzialną, ale zdecydowaną" politykę fiskalną i nie planuje zmian w składzie rządu, który powstał zaledwie cztery miesiące temu.

Wzrosty na giełdzie

Indeks Nikkei 225 wzrósł w poniedziałek rano o ponad 5 proc., chwilowo przekraczając poziom 57 000 punktów. Ostatecznie zakończył dzień na poziomie 56 363 punktów, zyskując 3,9 proc..

Takaichi musi teraz zmierzyć się z wyzwaniami japońskiej gospodarki: rosnącymi kosztami życia, starzejącą się populacją i wysokim zadłużeniem państwa. Obiecuje obniżki podatków i większe wydatki rządowe, choć krytycy ostrzegają, że finansowanie tych planów może być trudne.

Premier zyskała poparcie zarówno konserwatywnych wyborców LDP jak i młodszych wyborców – jej torebki i różowe długopisy stały się wręcz symbolem nowej energii w partii.

Donald Trump pogratulował Takaichi zwycięstwa, a w marcu premier ma udać się do Waszyngtonu na drugie spotkanie z amerykańskim prezydentem.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: KIM KYUNG-HOON / POOL/PAP/EPA

Japonia
