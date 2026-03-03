Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i gazu w górę

Trump o amerykańskiej operacji w Iranie. "Chcieliśmy to zatrzymać" Źródło: TVN24

W poniedziałek wysoki rangą dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej ogłosił, że Cieśnina Ormuz została zamknięta i ostrzegł, że każdy statek próbujący przepłynąć tym szlakiem będzie celem ataku – podały irańskie media.

Blokada z wpływem na ceny ropy

Położona między Omanem a Iranem Cieśnina Ormuz to kluczowa arteria światowego handlu ropą. W 2025 roku przepływało nią około 13 milionów baryłek dziennie, czyli około 31 procent całego morskiego transportu ropy – wynika z danych firmy konsultingowej Kpler.

Analitycy ostrzegają, że przedłużająca się blokada może wywindować ceny surowca powyżej 100 dolarów za baryłkę. Globalny benchmark Brent wzrósł ostatnio o 2,6 procent do około 80 dolarów za baryłkę – niemal 10 procent więcej od momentu wybuchu konfliktu.

Zagrożone jest także około 20 procent światowego eksportu skroplonego gazu ziemnego z regionu Zatoki, przede wszystkim z Kataru, który transportowany jest właśnie przez Cieśninę Ormuz. Katar – jeden z największych dostawców LNG (skroplony gaz ziemny) na świecie – wstrzymał w poniedziałek produkcję po tym, jak irańskie drony uderzyły w jego instalacje w Ras Laffan Industrial City i Mesaieed Industrial City.

Azja najbardziej narażona

W ocenie banku Nomura to Tajlandia, Indie, Korea i Filipiny są najbardziej podatne na wzrost cen ropy ze względu na wysoką zależność od importu. Malezja, jako eksporter energii, może relatywnie skorzystać.

Najbardziej dotkliwe skutki mogą wystąpić w Azji Południowej, zwłaszcza w obszarze dostaw LNG. Z danych Kpler wynika, że Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie odpowiadają za 99 procent importu LNG do Pakistanu, 72 procent do Bangladeszu i 53 procent do Indii.

Pakistan i Bangladesz dysponują ograniczonymi możliwościami magazynowania i elastyczności zakupowej. Bangladesz już teraz zmaga się ze strukturalnym deficytem gazu przekraczającym 1,3 miliarda stóp sześciennych dziennie – wynika z danych Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

- Pakistan i Bangladesz mają ograniczone możliwości magazynowania i elastyczność zakupową, co oznacza, że zakłócenia najprawdopodobniej wywołają szybkie ograniczenie popytu w sektorze energetycznym, zamiast agresywnego kupowania na rynku spot - ocenił Katayama z Kpler.

Indie mierzą się z największą łączną ekspozycją w regionie. - Ponad połowa ich importu LNG jest powiązana z regionem Zatoki, a znacząca część kontraktów jest indeksowana do ropy Brent, więc wzrost cen ropy wywołany sytuacją w Ormuz jednocześnie podniesie koszty importu ropy i ceny kontraktów LNG. To tworzy podwójny szok – fizyczny i finansowy - wskazał analityk.

Około 60 procent importu ropy do Indii pochodzi z Bliskiego Wschodu. Utrzymująca się blokada zwiększyłaby więc zarówno koszty energii, jak i presję na rachunek obrotów bieżących.

Chiny: duża ekspozycja z buforem bezpieczeństwa

Zamknięcie Cieśniny Ormuz byłoby testem dla bezpieczeństwa energetycznego Chin, choć kraj dysponuje zapasami i alternatywnymi źródłami dostaw. To największy na świecie importer ropy, który kupuje ponad 80 procent irańskiej produkcji.

Około 30 procent chińskiego importu LNG pochodzi z Kataru i ZEA, a mniej więcej 40 procent importu ropy przechodzi przez Ormuz. - Chiny są znacząco narażone, ale bardziej elastyczne - ocenił Katayama.

Według Kpler na koniec lutego chińskie zapasy LNG wynosiły 7,6 miliona ton, co zapewnia krótkoterminową osłonę. Jeśli jednak przerwa w dostawach się przedłuży, Pekin będzie musiał konkurować o ładunki z Atlantyku, co może zacieśnić rynek w basenie Pacyfiku i nasilić rywalizację cenową w Azji.

UBP podkreśla, że choć Chiny są kluczowym importerem netto energii w regionie, nie muszą być najbardziej narażone na potencjalne szoki podażowe.

Japonia i Korea Południowa

Bliski Wschód dostarcza 75 procent importu ropy do Japonii i około 70 procent do Korei Południowej. W przypadku LNG ich zależność od regionu Zatoki jest mniejsza niż w Azji Południowej – Korea Południowa sprowadza 14 procent LNG z Kataru i ZEA, a Japonia 6 procent.

- Gospodarki silnie uzależnione od importu energii, takie jak Japonia, Korea Południowa i Tajwan, są bardziej narażone na szoki podażowe - oceniła Shier Lee Lim, główna strateg makro i walutowa regionu Azji i Pacyfiku w Convera.

Zapasy LNG są ograniczone. Korea Południowa posiada około 3,5 miliona ton, a Japonia około 4,4 miliona ton rezerw, co wystarcza na dwa do czterech tygodni stabilnego popytu.

Presja cenowa

W większości krajów Azji Południowo-Wschodniej pierwszym skutkiem blokady będzie wzrost kosztów, a nie natychmiastowy niedobór surowców – wskazują eksperci.

Tajlandia jest szczególnie wrażliwa na wzrost cen ropy. Ma największy w Azji udział netto importu ropy w relacji do PKB – 4,7 procent. Każdy 10-procentowy wzrost cen ropy pogarsza rachunek obrotów bieżących o około 0,5 punktu procentowego PKB.

