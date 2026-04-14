Rynki

"Cena gazu w Europie może wzrosnąć dwukrotnie"

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24
Donald Trump zasygnalizował chęć wznowienia rozmów USA z Iranem. Rynek gazu spokojnie reaguje na te informacje, a ceny pozostają stabilne. Rosną oczekiwania na potencjalne porozumienie, które złagodziłoby napięcia na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy. Analitycy ostrzegają, że jeśli konflikt będzie się przedłużał, to ceny surowca pójdą mocno w górę.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) były ok. godz. 10.00 na poziomie 45,49 euro za MWh.

Rich Starry przebił się przez US Navy
Dowiedz się więcej:

Rich Starry przebił się przez US Navy

Ze świata

Zapowiedź wznowienia rozmów w Iranie

Szersze rynki rozważają wysiłki USA i Iranu zmierzające do powrotu do negocjacji pokojowych, po tym, jak weekendowe rozmowy obu stron zakończyły się fiaskiem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przedstawiciele Iranu zadzwonili w poniedziałek, wyrażając wolę zawarcia porozumienia. Potwierdził też, że rozpoczął blokadę irańskich portów.

- Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę - powiedział Trump podczas zaimprowizowanej i nieplanowanej wcześniej rozmowy z dziennikarzami przy drzwiach do Gabinetu Owalnego.

- Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie - dodał.

Celem USA i Iranu jest przeprowadzenie nowych rozmów pokojowych przed wygaśnięciem 2-tygodniowego zawieszenia broni ogłoszonego 7 kwietnia.

Zaskakujący zwrot na rynku. "To podstawowy problem"
Dowiedz się więcej:

Zaskakujący zwrot na rynku. "To podstawowy problem"

Analityk: nadal istnieje ryzyko

Analityk Bloomberg Intelligence (BI) Patricio Alvarez ocenia, że ceny gazu w Europie stoją jednak w obliczu "znacznego ryzyka wzrostu" i ryzyka eskalacji działań na Bliskim Wschodzie.

Alvarez wskazuje, że cena europejskiego gazu może wzrosnąć dwukrotnie, a nawet trzykrotnie w stosunku do obecnych poziomów.

"Nadal istnieje ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a ceny gazu w Europie stoją w obliczu znacznego ryzyka wzrostu" - napisał analityk BI w rynkowej nocie.

Jak dodał, "scenariusz BI - rozszerzonego konfliktu - sugeruje, że cena gazu w Europie może wzrosnąć dwukrotnie, a nawet trzykrotnie w stosunku do obecnego poziomu, przy czym w Azji istnieje większe ryzyko gwałtownych wzrostów".

Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach
Dowiedz się więcej:

Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach

Analitycy wskazują, że import LNG przez kraje Azji spadł do najniższego poziomu od niemal 6 lat.

Rynki energetyczne zostały mocno dotknięte konfliktem na Bliskim Wschodzie i związanym z tym niemal całkowitym zamknięciem Cieśniny Ormuz, co spowodowało zmniejszenie dostaw ok. 1/5 skroplonego gazu ziemnego LNG na światowe rynki tego paliwa.

OGLĄDAJ: Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń
Zgorzelski

Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń

Zgorzelski
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ceny gazuDonald TrumpUSAIranKonflikt na Bliskim Wschodzie
Zobacz także:
Anhtropic Claude AI
Anthropic w sporze z Pentagonem. Trwają negocjacje
Tech
berlin niemcy shutterstock_2500176873
To był niemiecki standard. "Staje się coraz większym luksusem"
Moto
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Rekrutacja dobiega końca. Gigant państwowy poszukuje prezesa
Z kraju
wall street, giełda w Nowym Jorku, NYSE
Anthropic i Google naciskają. OpenAI pod presją
Tech
shutterstock_1709019151
Rządowy program z ograniczeniami. Gdzie najłatwiej o mieszkanie?
Nieruchomości
Algarve Faro Portugalia shutterstock_2710983401
Prowadził skromne życie, był dostawcą jedzenia. Miał wyłudzić dziesiątki milionów
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Rich Starry przebił się przez US Navy
Ze świata
Giełda, USA, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Zaskakujący zwrot na rynku. "To podstawowy problem"
Rynki
GettyImages-225744514
Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach
Rynki
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Dylemat mieszkańców. Rząd chce zmienić prawo
Ze świata
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
Pieniądze
Giełda, ZEA, rynek, rynki, maklerzy, inwestorzy
Rachunek dla Europy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"
Ze świata
shutterstock_2383990449
Pokłosie wprowadzenia euro. Nowa analiza
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Poważne zakłócenia na lotniskach. Seria strajków
Ze świata
ZLOTO
Tyle warte jest złoto NBP. Nowe dane
Z kraju
Donald Trump
Trump: blokada się zaczęła
Ze świata
David M. Solomon
"Gigant z Wall Street" pokazał wyniki
Ze świata
shutterstock_2751172175
Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Jest decyzja w sprawie akcyzy na paliwa
Moto
Budapeszt, Węgry
Wielkie wyzwania na Węgrzech. To będzie kluczowe dla nowego rządu
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Instytucje finansowe w strachu. "Tysiące słabych punktów"
Tech
shutterstock_2617763735
OpenAI wzmacnia obecność w Europie. Pierwsze biuro w Londynie
Tech
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane
Z kraju
senior praca shutterstock_520964182
Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
Dla firm
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Niemcy obniżą podatek od paliw. Na dwa miesiące
Ze świata
shutterstock_1697366587
Pracownicy sklepów Dino zapowiedzieli strajk. "Są przeciążani do granic możliwości"
Handel
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Higiena danych w dobie AI. Praktyczne sposoby ochrony informacji
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Zmiany na rynku najmu. "To bardzo korzystny układ"
Nieruchomości
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Szef Banku Światowego: niedługo może brakować 800 milionów miejsc pracy
Ze świata
elektronika chip procesor AdobeStock_693720429
Tajwański gigant z imponującym rekordem. Akcje poszybowały
Tech

