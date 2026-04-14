Rynki "Cena gazu w Europie może wzrosnąć dwukrotnie"

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) były ok. godz. 10.00 na poziomie 45,49 euro za MWh.

Zapowiedź wznowienia rozmów w Iranie

Szersze rynki rozważają wysiłki USA i Iranu zmierzające do powrotu do negocjacji pokojowych, po tym, jak weekendowe rozmowy obu stron zakończyły się fiaskiem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przedstawiciele Iranu zadzwonili w poniedziałek, wyrażając wolę zawarcia porozumienia. Potwierdził też, że rozpoczął blokadę irańskich portów.

- Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę - powiedział Trump podczas zaimprowizowanej i nieplanowanej wcześniej rozmowy z dziennikarzami przy drzwiach do Gabinetu Owalnego.

- Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie - dodał.

Celem USA i Iranu jest przeprowadzenie nowych rozmów pokojowych przed wygaśnięciem 2-tygodniowego zawieszenia broni ogłoszonego 7 kwietnia.

Analityk: nadal istnieje ryzyko

Analityk Bloomberg Intelligence (BI) Patricio Alvarez ocenia, że ceny gazu w Europie stoją jednak w obliczu "znacznego ryzyka wzrostu" i ryzyka eskalacji działań na Bliskim Wschodzie.

Alvarez wskazuje, że cena europejskiego gazu może wzrosnąć dwukrotnie, a nawet trzykrotnie w stosunku do obecnych poziomów.

"Nadal istnieje ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a ceny gazu w Europie stoją w obliczu znacznego ryzyka wzrostu" - napisał analityk BI w rynkowej nocie.

Jak dodał, "scenariusz BI - rozszerzonego konfliktu - sugeruje, że cena gazu w Europie może wzrosnąć dwukrotnie, a nawet trzykrotnie w stosunku do obecnego poziomu, przy czym w Azji istnieje większe ryzyko gwałtownych wzrostów".

Analitycy wskazują, że import LNG przez kraje Azji spadł do najniższego poziomu od niemal 6 lat.

Rynki energetyczne zostały mocno dotknięte konfliktem na Bliskim Wschodzie i związanym z tym niemal całkowitym zamknięciem Cieśniny Ormuz, co spowodowało zmniejszenie dostaw ok. 1/5 skroplonego gazu ziemnego LNG na światowe rynki tego paliwa.

