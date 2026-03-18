Ropa i gaz drożeją po ataku na największe złoże świata

"To regularna wojna energetyczna". Relacja Macieja Worocha z Dubaju Źródło: TVN24

W środę rano ceny ropy naftowej wyraźnie spadały po informacji o podpisaniu przez Irak umowy dotyczącej wznowienia eksportu surowca przez terytorium Turcji, co pozwoliłoby ominąć Cieśninę Ormuz. Inwestorzy uwzględniali również wysiłki Stanów Zjednoczonych zmierzające do ponownego otwarcia tego kluczowego szlaku wodnego.

Jednak już wczesnym popołudniem na rynku nastąpiło gwałtowne odbicie notowań. Cena ropy Brent wzrosła o ponad 6 proc., osiągając w trakcie sesji poziom nieco poniżej 110 dolarów za baryłkę. W ślad za tym podrożała również amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI), której cena zwiększyła się o blisko 2 proc., do 98,29 dolara za baryłkę.

Równocześnie drożały kontrakty na gaz ziemny na europejskim rynku ICE Entawex Dutch TTF - z około 50 do ponad 55 euro za megawatogodzinę.

Obawy przed eskalacją konfliktu

Impulsem do wzrostów były doniesienia o wspólnej amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskim instalacjom w rejonie pola South Pars - kluczowego dla irańskiego sektora energetycznego.

To pierwsze odnotowane uderzenia na infrastrukturę energetyczną Iranu w trakcie obecnego konfliktu amerykańsko-izraelskiego. Według izraelskich mediów akcja miała zostać przeprowadzona przez Izrael za zgodą Stanów Zjednoczonych. Armia izraelska nie skomentowała jednak tych doniesień.

Złoże South Pars odpowiada za blisko 70 proc. krajowej produkcji gazu. W odpowiedzi Teheran wezwał do przeprowadzenia ataków odwetowych na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej i ostrzegł sąsiadujące państwa, by ewakuowały swoje obiekty.

Teheran wstrzymuje eksport

W reakcji na wydarzenia Iran wstrzymał także eksport gazu do Iraku, który dotąd zaspokajał 33-40 proc. zapotrzebowania tego kraju na gaz i energię elektryczną. Dostawy zostały przekierowane na rynek krajowy.

Eksperci zwracają uwagę, że kontynuacja eskalacji może poważnie zachwiać stabilnością rynków surowcowych i walut.

- Rosnące ceny ropy i gazu tworzą presję na walutach rynków wschodzących. W najbliższych dniach dla notowań złotego kluczowy będzie rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie - ocenił Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /tok