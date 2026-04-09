Rynki Nagły zwrot na ropie Krzysztof Krzykowski |

Skomplikowana sytuacja w cieśnienie Ormuz Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek, 9 kwietnia przed godz. 8 tak było na rynku ropy naftowej:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku 98,07 dol. i była 3,88 proc. na plusie;

Brent na ICE na VI była wyceniana po 97,50 dol. za baryłkę - w górę o 2,90 dol., po spadku w środę o 13 proc.

Trump o rozejmie z Iranem

W środę prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni, pod warunkiem że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz.

Dobę po wejściu w życie rozejmu między USA a Iranem porozumienie stoi już pod znakiem zapytania.

W nocy ze środy na czwartek Hezbollah wznowił ostrzał północnego Izraela w odpowiedzi na izraelskie naloty na Liban, a irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zablokował żeglugę w cieśninie Ormuz.

"Trzy klauzule porozumienia zostały jawnie i wyraźnie naruszone. W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne" - napisał w mediach społecznościowych przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf.

Polityk wyjaśnił, że zignorowano wezwanie do zawieszenia broni w Libanie, w przestrzeni powietrznej Iranu pojawił się dron, a prawo Iranu do wzbogacania uranu nie zostało uznane.

Z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance wskazał w środę, że Irańczycy myśleli, iż rozejm obejmuje Liban, ale tak nie jest, "to nieporozumienie".

Przestrzegł jednak Iran przed porzuceniem zawieszenia broni, oceniając, że byłby to "głupi" ruch.

Iran znów blokuje cieśninę Ormuz

Tymczasem Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił wstrzymanie ruchu statków w cieśninie Ormuz w reakcji na działania Izraela.

Dane o ruchu morskim potwierdzają, że tranzyt ustał, a jeden z tankowców został zmuszony do zawrócenia.

- To [konflikt - red.] jeszcze się nie skończyło - stwierdził Dennis Kissler, starszy wiceprezes ds. handlu w BOK Financial Securities Inc.

- Musimy zobaczyć pełne otwarcie cieśniny Ormuz - bez żadnych przeszkód, zanim ceny ropy WTI spadną poniżej 80 dolarów za baryłkę. Nie sądzę, żeby to nastąpiło w ciągu najbliższych dwóch tygodni - dodał.

- W Iranie wciąż jesteśmy daleko od zakończenia konfliktu - powiedział Carl Larry, analityk ds. rynków ropy i gazu w Enverus. Dodał, że "każdy dzień to nowa przygoda".

Analitycy wskazują, że nawet jeśli tranzyt ropy przez cieśninę Ormuz zostanie wznowiony, to powrót dostaw ropy i gazu nie będzie natychmiastowy.

Produkcja na polach naftowych i gazowych została ograniczona.

Rafinerie ograniczyły produkcję lub całkowicie ją przerwały - niektóre z nich będą potrzebować tygodni - a może jeszcze więcej - aby "wrócić do normy".

OGLĄDAJ: TVN24 HD