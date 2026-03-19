Gaz gwałtownie drożeje. "Potwierdza fatalne prognozy"

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) rosną o 16,5 proc. do 63,47 euro za MWh.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

W środę w wyniku irańskiego ataku na najważniejszą instalację gazową Kataru - Ras Laffan - wybuchł pożar. Władze katarskie powiadomiły, że pożar spowodował "znaczne" szkody. Obiekt, należący do QatarEnergy, dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w skroplony gaz ziemny (LNG) .Chociaż dostawy z Ras Laffan zostały już wstrzymane na początku tego miesiąca z powodu wojny, ostatnie ataki grożą trwalszymi zakłóceniami w dostawach.

Iran zaatakował w czwartek dwie rafinerie należące do Kuwejckiej Narodowej Spółki Naftowej (KNPC), a także zakład przetwórstwa ropy naftowej w Janbu w Arabii Saudyjskiej - poinformowała agencja AFP, powołując się na doniesienia służb informacyjnych rządów obu państw.

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały, że zajmują się incydentami w zakładach gazowych Habshan i na polu naftowym Bab, po tym jak w okolicy spadły odłamki przechwyconych pocisków.

Analitycy o skutkach konfliktu

- W zasadzie dostawy LNG z Kataru mogłyby być niedostępne przez miesiące, a w najgorszym wypadku nawet przez lata. Dla rynku gazu kryzys nie skończy się tylko dlatego, że skończy się wojna i cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta - powiedział Arne Lohmann Rasmussen, główny analityk AS Global Risk Management Ltd.

- Chociaż nie znamy jeszcze skali zniszczeń, prawdopodobnie mówimy o miesiącach napraw. W najgorszym przypadku Ras Laffan może nie zostać ponownie uruchomiony w 2026 roku - stwierdziła Anne-Sophie Corbeau, badaczka z Centrum Globalnej Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia.

- Najnowsza fala ataków na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej jedynie potwierdza fatalne prognozy dotyczące dostaw z regionu na nadchodzące miesiące - podkreśliła Florence Schmit, strateg ds. energii w Rabobank.

- Rynek wciąż nie w pełni wycenia ryzyko związane z tym, jak szybko sytuacja może się rozwinąć. Jeśli sytuacja eskaluje do bezpośrednich strat, 120 dolarów za baryłkę nie będzie pułapem, a punktem wyjścia - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Groźby Trumpa

Prezydent USA Donald Trump zareagował, naciskając na deeskalację. Powiedział, że Izrael powstrzyma się od dalszych ataków na irańskie złoże gazu South Pars, czyli atak, który sprowokował odwet Teheranu wobec Kataru. Prezydent powiedział jednak również, że Stany Zjednoczone "wysadzą w powietrze cały" South Pars, jeśli Iran ponownie zaatakuje katarskie instalacje LNG.

Obiekty gazowe Habshan w Abu Zabi również zostały zamknięte po tym, jak spadły na nie odłamki z przechwyconego pocisku.

Opracowała Paulina Karpińska/kris