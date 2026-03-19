Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Gaz gwałtownie drożeje. "Potwierdza fatalne prognozy"

shutterstock_2156231583
Ataku Iranu na katarskie instalacje
Źródło: TVN24
Ceny gazu w Europie bardzo mocno rosną w reakcji na ataki Iranu na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej - informują maklerzy. Jak podaje agencja Bloomberg, wymiana ognia na Bliskim Wschodzie może spowodować długotrwałe uszkodzenie głównych obiektów energetycznych.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) rosną o 16,5 proc. do 63,47 euro za MWh.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

W środę w wyniku irańskiego ataku na najważniejszą instalację gazową Kataru - Ras Laffan - wybuchł pożar. Władze katarskie powiadomiły, że pożar spowodował "znaczne" szkody. Obiekt, należący do QatarEnergy, dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w skroplony gaz ziemny (LNG) .Chociaż dostawy z Ras Laffan zostały już wstrzymane na początku tego miesiąca z powodu wojny, ostatnie ataki grożą trwalszymi zakłóceniami w dostawach.

Iran zaatakował w czwartek dwie rafinerie należące do Kuwejckiej Narodowej Spółki Naftowej (KNPC), a także zakład przetwórstwa ropy naftowej w Janbu w Arabii Saudyjskiej - poinformowała agencja AFP, powołując się na doniesienia służb informacyjnych rządów obu państw.

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały, że zajmują się incydentami w zakładach gazowych Habshan i na polu naftowym Bab, po tym jak w okolicy spadły odłamki przechwyconych pocisków.

Konflikt na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Źródło: TVN24

Analitycy o skutkach konfliktu

- W zasadzie dostawy LNG z Kataru mogłyby być niedostępne przez miesiące, a w najgorszym wypadku nawet przez lata. Dla rynku gazu kryzys nie skończy się tylko dlatego, że skończy się wojna i cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta - powiedział Arne Lohmann Rasmussen, główny analityk AS Global Risk Management Ltd.

- Chociaż nie znamy jeszcze skali zniszczeń, prawdopodobnie mówimy o miesiącach napraw. W najgorszym przypadku Ras Laffan może nie zostać ponownie uruchomiony w 2026 roku - stwierdziła Anne-Sophie Corbeau, badaczka z Centrum Globalnej Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia.

- Najnowsza fala ataków na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej jedynie potwierdza fatalne prognozy dotyczące dostaw z regionu na nadchodzące miesiące - podkreśliła Florence Schmit, strateg ds. energii w Rabobank.

- Rynek wciąż nie w pełni wycenia ryzyko związane z tym, jak szybko sytuacja może się rozwinąć. Jeśli sytuacja eskaluje do bezpośrednich strat, 120 dolarów za baryłkę nie będzie pułapem, a punktem wyjścia - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Groźby Trumpa

Prezydent USA Donald Trump zareagował, naciskając na deeskalację. Powiedział, że Izrael powstrzyma się od dalszych ataków na irańskie złoże gazu South Pars, czyli atak, który sprowokował odwet Teheranu wobec Kataru. Prezydent powiedział jednak również, że Stany Zjednoczone "wysadzą w powietrze cały" South Pars, jeśli Iran ponownie zaatakuje katarskie instalacje LNG.

Obiekty gazowe Habshan w Abu Zabi również zostały zamknięte po tym, jak spadły na nie odłamki z przechwyconego pocisku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ceny gazuBliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieIranUSAIzrael
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica