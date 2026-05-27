Kosmiczny debiut. Musk "nie zamierza się dzielić władzą"

Start rakiety Starship V3 - 22 maja 2026
Źródło zdj. gł.: JOE MARINO/PAP
To ma być największy debiut giełdowy w historii. Za dwa tygodnie na nowojorską giełdę Nasdaq trafi SpaceX, firma Elona Muska. Emocji wokół wydarzenia jest dużo i - jak mówi analityk CMC Markets Daniel Kostecki - "pierwsza reakcja rynku może być bardzo mocna". Historyczny jest także inny aspekt - w pierwszym dniu handlu akcjami SpaceX na giełdzie możemy poznać nazwisko pierwszego na świecie bilionera.
Debiut SpaceX nastąpi prawdopodobnie 12 czerwca. Według Reutersa firma za jego sprawą chce pozyskać 75 miliardów dolarów (dotychczasowym rekordzistą jest Saudi Aramco z 26 mld dolarów), a łączna kapitalizacja, czyli wycena w oparciu o wartość akcji, może przekroczyć 1,5 biliona.

To nie zagwarantuje SpaceX miejsca w czołowej piątce - sama Nvidia jest warta 4,5 biliona. SpaceX najprawdopodobniej stanie się jednak najwyżej wycenianą firmą w momencie wejścia na amerykański parkiet.

Trzy filary SpaceX. "Starlink rdzeniem"

SpaceX działa w trzech branżach. - Po pierwsze, segment kosmiczny. To oznacza Falcona, Dragona i Starshipa oraz cały biznes wynoszenia ładunków i misji kosmicznych - mówi Daniel Kostecki, główny analityk rynków finansowych w CMC Markets.

To nazwy - odpowiednio - rakiety wielokrotnego użytku do wynoszenia satelitów, kapsuły transportowej oraz superrakiety zdolnej do odległych lotów.

Drugi segment to łączność - przede wszystkim satelity Starlink, czyli internet konsumencki, biznesowy, rządowy i "direct-to-cell" (do smartfonów). Trzeci element to sztuczna inteligencja: platformy i narzędzia xAI, Grok, X oraz infrastruktura obliczeniowa.

W 2025 roku grupa osiągnęła 18,7 miliarda dolarów przychodu, głównie z abonamentów na "kosmiczny internet", dostarczany przez niemal 10 tys. satelitów.

- Starlink jest dziś rdzeniem gotówkowym. Space [część kosmiczna - red.] buduje przewagę technologiczną i kosztową, a AI jest największą opcją na przyszłą wycenę, ale też największym zjadaczem kapitału. Inwestor nie kupuje więc jednej prostej historii, tylko konglomerat, w którym jedna noga już zarabia, druga się rozbudowuje, a trzecia ma dopiero uzasadnić bardzo ambitne oczekiwania rynku - tłumaczy Kostecki.

Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
